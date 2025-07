Diario de la Convención de Santa Fe, día seis: Amalia Granata se quedó sola por impugnar a Locomotora Oliveras

Como los encuentros de las comisiones no son públicos –al menos por ahora-, los periodistas acreditados pusieron inicialmente la ñata contra los vidrios de la puerta de la oficina para después, sigilosamente, abrirse camino. En la práctica, terminó siendo un híbrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1947405404935491704?t=jpHx9OwWKJlDFdXwgP8Y8A&s=19&partner=&hide_thread=false “Unidos” está haciendo la Reforma de la Constitución para ellos (la casta más rancia y espuria de Santa Fe.

Solo tienen que saber que así como el pueblo los puso el pueblo los saca, es cuestión de tiempo !

Y si les sale mal ?? y en el próximo periodo no reeligen ???

Ojo lo que… — Amalia Granata (@AmelieGranata) July 21, 2025

Ninguneos para todas y todos

La convencional de Somos Vida apeló a su característica lengua karateca para argumentar la impugnación contra Oliveras. Afirmó que “Locomotora” nunca había podido refutar las denuncias “ni el señor que la sigue, que no me acuerdo el nombre, ni la señora que la sigue, que tampoco sé el nombre”. Se refería a Ariel Sclafani, armador político de la boxeadora y segundo en su lista, y a Karen Fruh, tercera en la nómina.

Sclafani, amigo de “Chiqui” Tapia se desquitó con la misma frase cuando Granata interrumpió la defensa de Oliveras que le tocó ejercer: "Estoy hablando yo, que no me interrumpa esta señora que no sé cómo se llama". Un inesperado homenaje a Guillermo Barros Schelotto, que usó palabras similares en un superclásico de 2004 para hacer enojar a Javier Sodero, entonces entrenador de arqueros de River Plate. En medio de la refriega verbal, la convencional de Somos Vida le revoleó la palabra “trucho”.

granata

Cerco a Amalia Granata

El resultado de la votación fue demoledor: todos los integrantes de la comisión, salvo la dirigente celeste, rechazaron a la impugnación. Actuaron en sintonía los convencionales de Unidos, Más para Santa Fe y La Libertad Avanza.

Asoman dos planos en este sentido. Por un lado, un incipiente cordón sanitario de la política santafesina para aislar a Granata. Por el otro, la forma de acumulación en base a estridencias que es una marca de fábrica de la convencional de Somos Vida.