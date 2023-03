Santa Economía: a quiénes quiere escuchar la universidad del Opus Dei

Fuentes universitarias dijeron a Letra P que se le había cursado invitación a la secretaria de Asuntos Estratégicos y extitular de la AFIP de la administración de Alberto Fernández , pero que aún no habían tenido confirmación. "En caso de que confirme, recién tenía disponibilidad para el segundo semestre", puntualizaron. Sin embargo, el entorno de Marcó del Pont confirmó a Letra P que ya habían declinado aceptar la invitación.

Después de Milei el programa oficial de la Universidad Austral propone para abril la presentación de la economista Diana Mondino , la dama del Círculo Rojo que se mueve libre en el tablero del poder , y que asegura que no quiere cargos públicos. En mayo, se abrirá el espacio académico para Luciano Laspina, el diputado nacional y referente de los equipos económicos de la presidenciable Patricia Bullrich .

La perlita universitaria para la charla de junio es la presentación de Luis Caputo, exministro de Finanzas de la administración de Mauricio Macri y expresidente del Banco Central que permanece bastante en silencio desde su abrupta salida en 2018 de la entidad estatal responsable de promover la estabilidad monetaria y financiera. No obstante, el año pasado el exfuncionario volvió a ser noticia en el marco de la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El programa de la Universidad Austral incluye para julio al economista Emilio Ocampo, docente de la Universidad del CEMA y varias veces convocado para charlas por las autoridades académicas y referencias de la congregación ultraconservadora intervenida por el papa Francisco; en agosto, la atención de la tribuna universitaria será para Horacio Liendo, quien fue secretario de Coordinación del Ministerio de Economía y director del Banco Central en la gestión macrista; y el programa cierra en septiembre con la exposición a cargo de Martín Tetaz, el diputado radical que recientemente pateó para junio su decisión de ser candidato a la gobernación bonaerense.

https://twitter.com/Robertomrobledo/status/1637976423666180096 Milei: “Los políticos tienen altos niveles de vida y las personas están cada vez más pobres” pic.twitter.com/FkuBAXqOU3 — Roberto Robledo (@Robertomrobledo) March 21, 2023

Milei, la peluca y la convertibilidad "exitosa"

"El pelo es mío y si entro en segunda vuelta soy el próximo Presidente de la Nación", aventuró Milei en la primera charla de un ciclo de encuentros que tendrá carácter mensual. Fue luego de la presentación formal del director de la carrera, Alfredo Romano, quien le agradeció al diputado de La Libertad Avanza su presencia en la sede de Pilar. "Javier no nos iba a defraudar", dijo el anfitrión dirigiéndose en tono confidente a la platea. Las ponencias, que pueden seguirse por YouTube, son exclusivamente para quienes cursan la carrera de Ciencias Empresariales y abonan una cuota de 157.000 pesos por su formación profesional.

Milei fue aplaudido después de una charla de una hora y media titulada "La moneda: valores morales y política monetaria", en la que celebró la convertibilidad definiéndola como "el programa de estabilización más exitoso de la historia argentina"; llamó "ratas" y "chorros" a sus pares en la Cámara de Diputados y aseveró que "los argentinos ya eligieron el dólar como moneda".

"En los 90, después de pasar dos inflaciones, y luego de 20 meses, cuando se impone la convertibilidad, no hubo más inflación. Este modelo no es que no generaba inflación porque había fijado el tipo de cambio, sino porque había hecho que el dinero sea endógeno y que la cantidad demandada fuera siempre igual a la oferta. Fijar el tipo de cambio, como se hace ahora, y al mismo tiempo seguir emitiendo para financiar el déficit, lo único que genera es pérdida de reservas", sostuvo ante el aplauso de la platea estudiantil.