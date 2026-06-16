Santa Cruz: tres listas se anotaron para competir en la interna del PJ provincial

El Partido Justicialista (PJ) de Santa Cruz vive momentos de definición con la presentación de las tres listas que competirán de cara a las elecciones internas del espacio el próximo 16 de agosto , en lo que podría ser una instancia clave para reorganizar los liderazgos de la oposición en la provincia patagónica de cara a las elecciones de 2027.

El vencimiento para la presentación de listas con la etapa de impugnación de avales dibujó un escenario tripartito, que transparentó las líneas que competirán por la conducción del PJ:

El 18 de junio se realizará la oficialización y conocimiento de candidatos definitivos, y el 16 de Agosto se llevarán a cabo las elecciones internas en toda la provincia.

La convocatoria apunta a rumbear la vida partidaria a partir de la elección de nuevas autoridades en un contexto marcado por la necesidad de reorganizar el peronismo local con base en el fortalecimiento de su construcción territorial.

A poco más de un año para las elecciones provinciales, el peronismo santacruceño avanza en definiciones clave para encauzar la vida del espacio, en reconstrucción luego de la derrota en 2023.

Aunque la contienda no definirá candidaturas, el proceso es considerado determinante para la construcción política hacia las elecciones generales de 2027. En rigor, la elección permitiría medir el nivel de respaldo territorial de cada sector y establecer el rumbo político que asumiría el espacio de cara a futuros desafíos electorales.

El antecedente que ilusiona en la batalla contra Claudio Vidal

En un país teñido de violeta, el peronismo de Santa Cruz fue uno de los pocos que pudo cantar victoria en las legislativas del año pasado. Con el sacerdote Juan Carlos Molina al frente de la lista, dejó segundo a La Libertad Avanza y metió dos diputados al duplicar en votos al oficialismo de Vidal. Ese antcedente descubrió un panorama que parecía sombrío luego de la derrota de 2023.

Algunos referentes vieron en aquella definición un emergente del voto bronca contra una administración provincial a la que acusan de hacer agua y que desde entonces cambió toda la plana ministerial sin poder, todavía, torcer el rumbo de la crisis. Otros explicaron el triunfo por el acompañamiento a las gestiones municipales de los principales referentes kirchneristas.

Pablo Gonzalez Pablo González, el extitular de YPF que quiere conducir el PJ de Santa Cruz.

Allí se explica la apuesta por la territorialidad y la recuperación de la identidad de un espacio que se entiende opositor a la gestión de Javier Milei pero tambien a la de Vidal, el gremialista que llegó a la gobernación con un armado que reunió un buen número de peronistas que se alejaron de las sucesivas conducciones kircheristas.

En ese marco, entienden que es momento de recuperar el orden interno con un primer objetivo en la búsqueda de la unidad y otro, quizás el más importante, con el horizonte puesto en volver gobernar la provincia en 2027.