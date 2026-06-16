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DISCUSIÓN 2027

Santa Cruz: tres listas se anotaron para competir en la interna del PJ provincial

El jueves se oficializarán las listas para la elección de agosto. Los pesos pesados que se disputan la conducción con la mira puesta en la gobernación.

Por Letra P | Periodismo Político
El PJ de Santa Cruz va a internas en agosto.&nbsp;

El PJ de Santa Cruz va a internas en agosto. 

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El vencimiento para la presentación de listas con la etapa de impugnación de avales dibujó un escenario tripartito, que transparentó las líneas que competirán por la conducción del PJ:

  • Construyamos Juntos, de Pablo Grasso, que desde hace rato camina el territorio y representa el peronismo urbano. Su bastión es Río Gallegos, donde Grasso es intendente y confronta de manera directa con el gobernador Claudio Vidal.
  • Nace una Esperanza, liderado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, que lleva a cabo un modelo del llamado "peronismo del interior provincial" con un perfil que propone reunir a las intendencias para hacerle frente al poder santacruceño.
  • Propongamos un Sueño, con el exsenador y exdiputado Pablo González a la cabeza. Como expresidente de YPF, mantiene una mirada técnica y una visión ligada a los debates de fondo de la macroeconomía y a la legislación nacional.

Cómo sigue el cronograma de las internas del PJ en Santa Cruz

El 18 de junio se realizará la oficialización y conocimiento de candidatos definitivos, y el 16 de Agosto se llevarán a cabo las elecciones internas en toda la provincia.

La convocatoria apunta a rumbear la vida partidaria a partir de la elección de nuevas autoridades en un contexto marcado por la necesidad de reorganizar el peronismo local con base en el fortalecimiento de su construcción territorial.

Pablo Grasso y Javier Belloni - Santa Cruz
Pablo Grasso y Javier Belloni.&nbsp;

Pablo Grasso y Javier Belloni.

A poco más de un año para las elecciones provinciales, el peronismo santacruceño avanza en definiciones clave para encauzar la vida del espacio, en reconstrucción luego de la derrota en 2023.

Aunque la contienda no definirá candidaturas, el proceso es considerado determinante para la construcción política hacia las elecciones generales de 2027. En rigor, la elección permitiría medir el nivel de respaldo territorial de cada sector y establecer el rumbo político que asumiría el espacio de cara a futuros desafíos electorales.

El antecedente que ilusiona en la batalla contra Claudio Vidal

En un país teñido de violeta, el peronismo de Santa Cruz fue uno de los pocos que pudo cantar victoria en las legislativas del año pasado. Con el sacerdote Juan Carlos Molina al frente de la lista, dejó segundo a La Libertad Avanza y metió dos diputados al duplicar en votos al oficialismo de Vidal. Ese antcedente descubrió un panorama que parecía sombrío luego de la derrota de 2023.

Algunos referentes vieron en aquella definición un emergente del voto bronca contra una administración provincial a la que acusan de hacer agua y que desde entonces cambió toda la plana ministerial sin poder, todavía, torcer el rumbo de la crisis. Otros explicaron el triunfo por el acompañamiento a las gestiones municipales de los principales referentes kirchneristas.

Pablo Gonzalez
Pablo Gonz&aacute;lez, el extitular de YPF que quiere conducir el PJ de Santa Cruz.&nbsp;

Pablo González, el extitular de YPF que quiere conducir el PJ de Santa Cruz.

Allí se explica la apuesta por la territorialidad y la recuperación de la identidad de un espacio que se entiende opositor a la gestión de Javier Milei pero tambien a la de Vidal, el gremialista que llegó a la gobernación con un armado que reunió un buen número de peronistas que se alejaron de las sucesivas conducciones kircheristas.

En ese marco, entienden que es momento de recuperar el orden interno con un primer objetivo en la búsqueda de la unidad y otro, quizás el más importante, con el horizonte puesto en volver gobernar la provincia en 2027.

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