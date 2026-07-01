Santa Cruz: Toto Caputo habilitó un adelanto de $20 mil millones para que Vidal pueda pagar salarios

El gobernador Claudio Vidal consiguió un anticipo de coparticipación de 20 mil millones pesos para reforzar el pago de salarios en Santa Cruz . La asistencia financiera se confirmó luego de una reunión con Toto Caputo y responde a un descalce de liquidez para fortalecer las cuentas provinciales frente a los compromisos de junio.

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La gestión fue encabezada por el mandatario provincial durante una reunión con el ministro de Economía, en la sede del Ministerio de Economía . Según se informó oficialmente, el adelanto será reintegrado con recursos de coparticipación futura y no constituye ni un subsidio ni una transferencia sin devolución.

Como ya contó Letra P , el anticipo de coparticipación es una herramienta que el gobierno nacional utiliza para financiar a las provincias por debajo del radar y sin atentar contra su célebre receta para mantener el equilibrio fiscal. Se trata de son anticipos que las provincias reciben y la Nación se cobra dentro del mismo mes por medio del goteo de las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación.

La asistencia financiera se sumó al anticipo autorizado en marzo por hasta $100 mil millones y reforzó la estrategia para sostener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en Santa Cruz.

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes , confirmó que la provincia recibirá cerca de $20 mil millones, como parte del mecanismo habilitado por el decreto nacional que dio el visto bueno a la asistencia financiera para 12 jurisdicciones argentinas .

El funcionario sostuvo que se trata de una herramienta para afrontar desfasajes transitorios de caja. "Son adelantos que tenemos que devolver en el corto plazo. Es una herramienta financiera que utilizamos cuando necesitamos asistencia para atender descalces momentáneos de liquidez", afirmó.

Ezequiel Verbes ministro de economía de Santa Cruz El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes.

Verbes indicó que la situación financiera de la provincia estuvo condicionada por las fuertes erogaciones realizadas durante junio, entre ellas el pago del medio aguinaldo, salarios y haberes previsionales. Además, señaló que la recuperación de recursos esperada para junio y julio todavía no se había concretado.

Con todo, la adminitración santacruceña viene surfeando desde hace tiempo una relación complicada con los gremios estatales. En el último tiempo, ese conflicto se escenificó con el reclamo del personal policial.

Paritarias y previsibilidad financiera en la Patagonia

Respecto de las negociaciones salariales con los trabajadores estatales, Verbes aseguró que la propuesta de incremento del 17,8% representó el mayor esfuerzo posible dentro del contexto económico actual. También indicó que las conversaciones paritarias contemplaron una nueva revisión prevista para octubre.

El ministro sostuvo que la aprobación del proyecto de Financiamiento para Inversiones Estratégicas, trabado en la Legislatura provincial, permitiría mejorar la previsibilidad de las cuentas públicas. "La aprobación de ese proyecto nos daría previsibilidad de octubre en adelante y permitiría aliviar la presión que hoy tienen las finanzas provinciales", expresó.

El titular de la cartera económica agregó que el Gobierno provincial también analizaba otras alternativas de financiamiento si la iniciativa no avanzaba en la Legislatura. Mientras tanto, remarcó que el seguimiento diario de los ingresos buscó garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones del Estado.

Claudio Vidal con Diego Santilli

En el marco de su agenda institucional en la Ciudad de Buenos Aires, Vidal participó del acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, encabezado por el presidente Javier Milei junto con gobernadores y autoridades nacionales.

Claudio Vidal y Diego Santilli Claudio Vidal y Diego Santilli.

Tras la ceremonia, el gobernador destacó que el cambio de autoridades representó una oportunidad para profundizar el vínculo entre las provincias y la administración nacional. "Se abre una nueva etapa que no debemos desaprovechar. Es una oportunidad para que el interior del país sea más escuchado y para que las decisiones nacionales contemplen las realidades y necesidades de cada provincia", manifestó

Vidal también expresó su expectativa de consolidar una relación institucional basada en el diálogo y el federalismo. "Confío en que este nuevo tiempo permita construir una relación más fluida entre la Nación y las provincias, con una mirada verdaderamente federal y orientada a resolver los desafíos que tenemos por delante", afirmó.