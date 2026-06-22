Santa Cruz: el vice de Vidal perdió la interna de la UCR y retrasa su vuelta al partido

El vicegobernador de Santa Cruz , Fabián Leguizamón , sufrió un duro revés, luego de que los candidatos de su lista, Soluciones , perdieran en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) ante el dirigente Leonardo Roquel , el nuevo presidente del Comité Provincia .

Este domingo, la lista Roja y Blanca obtuvo 1.464 votos a nivel provincial y superó por más de 230 sufragios al espacio encabezado por Samir Zeidán , exconcejal de Río Turbio y actual asesor de Leguizamón en la Cámara de Diputados . El vicegobernador también perdió en el comité de Río Gallegos , donde no logró imponer a la abogada Gisella Martínez , que sucumbió ante la actual concejal Daniela D'Amico , también de la Roja y Blanca.

Con las elecciones internas de la UCR santacruceña, Leguizamón planeaba su regreso simbólico a las filas del partido, al que había renunciado en 2020. Años atrás, recurrió, sin éxito, a la Justicia ante el rechazo de las autoridades de reafiliarlo, aunque sin éxito. Esta vez buscó respaldar a candidatos de su entorno para quedarse con el sello partidario, proceso que culminó en derrota este fin de semana.

El número dos del gobierno provincial vive hace tiempo momentos difíciles. El año pasado afrontó una tormenta de grandes magnitudes en la presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con reiterados desplantes políticos desde el radicalismo y el oficialismo . Hoy, además, está distanciado el gobernador Claudio Vidal , que en el 2023 lo eligió como compañero de fórmula.

De hecho, meses atrás, ese alejamiento se agrandó tras la designación de Rocío García , legisladora de Unión por la Patria , exministra de Alicia Kirchner y expareja de Máximo Kirchner, en la vicepresidencia segunda de la Legislatura, una decisión que para el presidente de la cámara atentó contra la prédica "antikirchnerista" que llevó a la dupla al gobierno provincial.

La interna de la UCR de Santa Cruz

El proceso de internas de la UCR de la provincia patagónica arrojó como ganadora a la fórmula encabezada por Roquel y Estela Bubola , las nuevas autoridades del partido en Santa Cruz.

La Roja y Blanca se impuso en Río Gallegos (859 votos contra 456), Puerto Deseado (80 a 13), San Julián (95 a 8), Las Heras (137 a 86), El Calafate (31 a 17) y Los Antiguos (19 a 13). En tanto, la lista Soluciones tuvo su mejor rendimiento en Río Turbio, Caleta Olivia, Perito Moreno, Pico Truncado, Gobernador Gregores y Puerto Santa Cruz.

El triunfo en la capital provincial, principal distrito electoral del radicalismo santacruceño, fue uno de los factores clave para encumbramiento de Roquel al frente del Comité Provincia. La novedad fue recibida con festejos en su comité, donde militantes y dirigentes festejaron los resultados.

Tras conocerse la victoria, el dirigente agradeció destacó el acompañamiento recibido en toda la provincia y afrimó que trabajará "por un radicalismo protagonista e independiente”. En rigor, se trata de un proceso que el partido centenario viene experimentando en la mayoría de los distritos del país luego de la implosión de Juntos por el Cambio. De hecho, Roquel encabezó, en alianza con el PRO, una de las listas que se propuso mediar en la polarización entre Vidal y el peronismo por fuera de La Libertad Avanza. No funcionó. el espacio obtuvo el 7,7% de los votos y el radicalismo santacruceño se quedó sin bancas en el Congreso.

Tras la victoria señaló que uno de los principales desafíos de esta etapa será fortalecer la unidad y la estructura partidaria, así como recuperar protagonismo en el escenario político santacruceño para recuperar la intendencia de Río Gallegos e ir por la gobernación. Todo un desafío a construir a un año de las elecciones.

Diseño sin título (9) Internas en la UCR de Santa Cruz: Leo Roquel al momento de su votación.

Docente, profesor de educación física, Roquel fue hasta hace poco vicepresidente del partido. También se desempeñó como director de Deportes municipal y concejal de Río Gallegos. Es dueño de un complejo deportivo de fútbol y su apellido está vinculado a tradición política de la provincia: es hijo de Juan Carlos Roquel, el último intendente radical de Río Gallegos.

Su lista contó con el apoyo de referentes radicales de peso, como los intendentes Juan Raúl “Pirri” Martínez y Daniel Gardonio, además del diputado por Pueblo de Puerto San Julián, Mario Piero Boffi. En la interna, el espacio buscó consolidarse como una “alternativa fuerte” desde la estructura partidaria tradicional, al enfrentar directamente al espacio que responde a Leguizamón.