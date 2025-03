Santa Cruz: la oposición vuelve a la carga para expulsar al jefe de bloque de Claudio Vidal

La oposición presiona en Santa Cruz

La sesión de este jueves promete un nuevo embate opositor en la Legislatura. El peronismo sostiene que no alcanza con renunciar mediáticamente a los privilegios constitucionales y quiere exponer al oficialismo para que defienda públicamente en el recinto a Españón, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador.

Lo cierto es que el desafuero de Españón requiere del voto de los dos tercios de la cámara, lo que implica que al menos una parte del oficialismo debería acompañar la iniciativa opositora para que se produzca la expulsión del jefe del bloque de Vidal. Por Santa Cruz ocupa 13 de los 24 escaños de la Legislatura.

El predominio oficialista en el recinto achica las chances de que prospere el desafuero de Españón, pero Unión por la Patria aspira al menos a hacerle pagar a Vidal el costo político de que su fuerza proteja al diputado acusado de abuso.

El peronismo no está solo en esa empresa. La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) dijo que "sería inconstitucional e inadmisible que se consume su pretensión de desaforarlo, pero que siga en la banca" y consideró "decisiva" la sesión de este jueves.

“Veremos si ante el pedido de desafuero de un diputado acusado de abuso sexual los diputados con las dos terceras partes de sus miembros hacen lugar al desafuero y no permiten la burla que representaría que siga en la banca“, dijo Reyes a los medios. La legisladora radical termina en diciembre su mandato en el Congreso y quiere repetir. Sin embargo, no puede ayudar demasiado a expulsar a Españón, porque la UCR no tiene ni un voto en la Legislatura.

El apoyo de Claudio Vidal

Desde 28 de Noviembre, Españón se convirtió en uno de los primeros apoyos fuertes que recibió el gobernador en el ascenso político que lo llevó a la cima del poder provincial. Al frente de una de las ciudades mineras más importantes del sur provincial, supo construir una relación consistente con los trabajadores de la industria del carbón, que tenían una conexión directa con Vidal, por entonces al frente del Sindicato de Petroleros y Gas Privado.

Embed - Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz on Instagram: "Fernando Españón renunció a sus fueros y se puso a disposición de la justicia En un hecho político sin precedentes en Santa Cruz, el diputado provincial Fernando Españón, quien continuará en su banca, renunció formalmente a sus fueros parlamentarios, apartándose voluntariamente de este privilegio y poniéndose a disposición de la justicia. “Elijo demostrar con hechos concretos que no todos somos lo mismo. Este Gobierno fue elegido por el pueblo santacruceño que pidió un cambio y este gesto es una muestra más de ello”, afirmó. Además, remarcó: “Estoy tranquilo, no me refugio en los fueros. Espero que la justicia actúe como corresponde y esté a la altura de las circunstancias”. La totalidad del bloque oficialista Por Santa Cruz respaldó su decisión, y Españón continuará desempeñándose como presidente del bloque." View this post on Instagram A post shared by Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz (@diputadosdesantacruz)

Con formación peronista, juntos militaron en el PJ hasta la ruptura que los alejó del Frente de Todos en 2021, el año del despegue definitivo de lo que luego sería Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), el partido que los llevó a la gobernación.

Ese trabajo codo a codo que se fue abriendo espacio en la Patagonia sur parece haberse dañado por las denuncias contra el legislador. De hecho, el anuncio de la renuncia a los fueros estuvo acompañada por una foto de todo el bloque oficialista e incluyó la presencia del gobernador, líder del espacio, en el centro de la escena. En SER destacaron que es la primera vez en la historia que un legislador toma una actitud como la que asumió Españón.