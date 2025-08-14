Chubut: con el oficialismo alineado y el peronismo dividido, la indefinición de LLA marca el cierre de listas

Mientras tanto, el frente oficialista Despierta Chubut tiene en campaña a la diputada del PRO Ana Clara Romero y al vicegobernador radical Gustavo Menna, la dupla elegida para la boleta que patrocina el gobernador Ignacio Torres.
Quiero agradecer a cada compañero y compañera que fueron parte de esta interna y que trabajaron a lo largo y ancho de nuestra provincia. Gracias a ustedes hoy tenemos un movimiento activo que cambió el escenario de Chubut
Como contó este medio meses atrás, Treffinger no encuentra candidato para LLA y se enreda en una interna con Bustos, un libertario blue que quiere ser candidato y desconoce el liderazgo del diputado y empresario.
La disputa se hizo pública cuando Lorena Caminoa, exafiliada al justicialismo convertida a libertaria y designada por Treffinger al frente de la oficina de la ANSES en Puerto Madryn, fue desplazada tras una auditoría realizada por autoridades del organismo nacional. Caminoa fue acusada de presunto maltrato laboral.
Bustos, periodista de la cordillera chubutense y libertario desde antes de que existiera LLA, sentenció que Caminoa "de liberal no tiene nada" y la calificó de "traidora número uno". Treffinger lo sacó de los chats libertarios y comenzó una guerra que incluyó una denuncia judicial y el pedido de una perimetral, que concluyó el mes pasado con el arresto de Bustos.
A días del cierre de listas que operará a la medianoche de este domingo 17, el partido del presidente Javier Milei no tiene candidato en Chubut. La única versión que circuló y que Treffinger no desmintió es que el postulante podría ser su propio hijo Valentín, uno de sus asesores de bloque y planta temporaria de la Cámara de Diputados.
Fractura en el peronismo en la Legislatura
Por su parte, el peronismo debió soportar en las últimas horas la ruptura de su bloque Arriba Chubut, que espeja en la Legislatura la interna a cielo abierto que librarán en las urnas Luque y Beliz.
La diputada Mariela Williams se fue del bloque para conformar un espacio unipersonal denominado Primero Chubut, nombre que lleva el espacio político conducido por los Sastre. Al éxodo de la legisladora madrynense se sumó el propio Ricardo Sastre, que se desempeñaba como secretario político del bloque.
A la vez, también Tatiana Goic adelantó que se integrará a Primero Chubut. La renuncia de Goic, que secunda a Beliz en la lista de La Fuerza del Trabajo Chubutense, junto a la salida de Wiliams, dejan la bancada de Arriba Chubut reducida a cinco escaños.