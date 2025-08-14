Chubut: con el oficialismo alineado y el peronismo dividido, la indefinición de LLA marca el cierre de listas

Mientras tanto, el frente oficialista Despierta Chubut tiene en campaña a la diputada del PRO Ana Clara Romero y al vicegobernador radical Gustavo Menna , la dupla elegida para la boleta que patrocina el gobernador Ignacio Torres .

También el peronismo ya arrancó con las recorridas proselitistas en las dos vertientes en que quedó dividida su oferta electoral. El exintendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque es el candidato del PJ, tras derrotar en la interna partidaria a Dante Bowen .

Sin embargo, deberá lidiar con Alfredo Béliz , el postulante del frente La Fuerza del Trabajo Chubutense , que se alejó de la conducción partidaria y fracturó el espacio con el apoyo de una veintena de gremios y de figuras de peso , como los mellizos de Puerto Madryn Gustavo y Ricardo Sastre .

Quiero agradecer a cada compañero y compañera que fueron parte de esta interna y que trabajaron a lo largo y ancho de nuestra provincia. Gracias a ustedes hoy tenemos un movimiento activo que cambió el escenario de Chubut Ahora es tiempo de que todos los que estamos en contra de… pic.twitter.com/6dVft6CHYw

Como contó este medio meses atrás , Treffinger no encuentra candidato para LLA y se enreda en una interna con Bustos, un libertario blue que quiere ser candidato y desconoce el liderazgo del diputado y empresario.

La disputa se hizo pública cuando Lorena Caminoa, exafiliada al justicialismo convertida a libertaria y designada por Treffinger al frente de la oficina de la ANSES en Puerto Madryn, fue desplazada tras una auditoría realizada por autoridades del organismo nacional. Caminoa fue acusada de presunto maltrato laboral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaClaraRomer/status/1954701846997520879&partner=&hide_thread=false Celebramos el Día del Niño en Lago Blanco



Los chicos nos recibieron junto a su Jefa Comunal @MicaelaBilbao2 con risas y juegos para compartir su día. Y también conversamos con sus familias.



Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades para todos los niños y… pic.twitter.com/jS1mwVxlNA — Ana Clara Romero (@AnaClaraRomer) August 11, 2025

Bustos, periodista de la cordillera chubutense y libertario desde antes de que existiera LLA, sentenció que Caminoa "de liberal no tiene nada" y la calificó de "traidora número uno". Treffinger lo sacó de los chats libertarios y comenzó una guerra que incluyó una denuncia judicial y el pedido de una perimetral, que concluyó el mes pasado con el arresto de Bustos.

A días del cierre de listas que operará a la medianoche de este domingo 17, el partido del presidente Javier Milei no tiene candidato en Chubut. La única versión que circuló y que Treffinger no desmintió es que el postulante podría ser su propio hijo Valentín, uno de sus asesores de bloque y planta temporaria de la Cámara de Diputados.

Fractura en el peronismo en la Legislatura

Por su parte, el peronismo debió soportar en las últimas horas la ruptura de su bloque Arriba Chubut, que espeja en la Legislatura la interna a cielo abierto que librarán en las urnas Luque y Beliz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Beliz (@belizalfredo)

La diputada Mariela Williams se fue del bloque para conformar un espacio unipersonal denominado Primero Chubut, nombre que lleva el espacio político conducido por los Sastre. Al éxodo de la legisladora madrynense se sumó el propio Ricardo Sastre, que se desempeñaba como secretario político del bloque.

A la vez, también Tatiana Goic adelantó que se integrará a Primero Chubut. La renuncia de Goic, que secunda a Beliz en la lista de La Fuerza del Trabajo Chubutense, junto a la salida de Wiliams, dejan la bancada de Arriba Chubut reducida a cinco escaños.