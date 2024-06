Sandra Pettovello, matriculada en escándalos: Capital Humano "corrige" un anuncio para periodistas

Ante el cuestionamiento de periodistas, profesionales de la comunicación, y empresas mediáticas, el posteo publicado en redes sociales fue rápidamente eliminado y el comunicado oficial en Capital Humano editado. Fuentes de estrecho diálogo con el presidente Javier Milei le dijeron a Letra P que los cambios que realizaron en la mañana de este jueves se hicieron para "no generar confusión", aunque trascendieron por lo bajo las críticas hacia Cordero, que le sumó una polémica más a la ministra favorita de la Casa Rosada .

WhatsApp Image 2024-06-27 at 10.44.56.jpeg

La Ley 12.908 contiene normas protectorias de la libre expresión, información y pensamiento por parte de los periodistas en el ejercicio de su actividad. Los artículos 5 y 29 garantizan que la libertad de expresión, opinión y pensamiento del periodista son derechos inalienables, como también lo son la afiliación sindical o la pertenencia a partidos políticos.

La respuesta del Gobierno

La polémica estuvo puesta sobre el carácter "obligatorio" de la matrícula para ejercer el periodismo, pero no en otros artículos contemplados en aquella vieja iniciativa de Perón. Por caso, el artículo 13 faculta al profesional a tener "acceso libre a toda fuente de información de interés público; al acceso libre a las estaciones ferroviarias, aeródromos, puertos marítimos y fluviales y cualquier dependencia del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal", mientras que el artículo 14, incluso, disponía de rebajas en tarifas de "transporte, en las comunicaciones telefónicas, telegráficas y cablegráficas y, en general, para la transmisión de noticias".

65f0b83b05116.jpg El secretario de Trabajo, Julio Cordero.

"En 1946 salió la ley del estatuto del periodista. La ley llegó para regular el trabajo del periodista que hasta ese entonces no lo estaba. Y dentro de la ley estaba la implementación de la matrícula. Lo que saco Capital Humano fue sólo un recordatorio porque cada dos años se hacen las renovaciones de las matrículas", intentaron explicar en el oficialismo y derivaron todas las responsabilidades al área que decidió desempolvar esta ley: la Secretaría de Trabajo, que tiene a su cargo la obligación de entregar las credenciales que acreditan la condición de periodista profesional y de mantenerlo actualizado.

No es la primera vez que una decisión del Gobierno generó polémica en el oficio periodístico. De hecho, al inédito hecho de no haber permitido el ingreso de profesionales de la comunicación en la jura de ministros en el inicio de la gestión, se le sumó a mediados de abril la intención de "sumar gente que no es periodista" a las habituales conferencias de prensa de Manuel Adorni, un hecho que, de concretarse, sería inédito para la extensa historia del periodismo acreditado en la Casa Rosada.