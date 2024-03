Omar Yasín es el noveno funcionario desplazado por Javier Milei en tres meses

El jefe de Estado anunció el desplazamiento de Yasín en una entrevista televisiva, tan sólo tres días después de que estallara el escándalo por un aumento del 48% de su sueldo y los de todo su gabinete , es que lo culpa por no haberlo notificado de los alcances del decreto que él mismo firmó, junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse , y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

"En este momento lo están notificando. Por este error, un error que no debería haber cometido", sentenció Milei en LN+. Yasín ocupó su puesto por dos meses y había sucedido a Horacio Pitrau , que salió eyectado por haber encabezado una negociación fracasada con la CGT, en la previa del paro general que organizó la central obrera.

Los argumentos de Javier Milei

"Mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, el mes que viene se descuenta. El ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso: al secretario de Trabajo (Omar Yasín) lo he despedido, en este momento lo están notificando. Por este error, un error que no debería haber cometido. Esto fue aclarado en el mes de enero, el consenso de todos los ministros era quedar con los sueldos congelados", insistió Milei.