La salida anticipada de Piparo causó la primera interna del gobierno que no asumió. Milei decidió desplazarla luego de una advertencia de Pettovello con no pisar el ministerio si el mandatario sostenía a la excandidata a gobernadora. Para paliar la crisis, Guillermo Francos logró que aceptara asumir como director de ANSES Osvaldo Giordano , actual titular de Finanzas de Córdoba. La desesperación le hizo olvidar un detalle al futuro ministro del Interior: esa provincia reclama cada mes un aporte nacional para cubrir el déficit previsional. Milei no podrá pasar la motosierra por ese gasto.

El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición.

A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos.

Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) November 23, 2023

La diputada aún no habló ni tampoco borró ese tuit. Milei intentó sin éxito convencerla de aceptar otro cargo. Si el mandatario electo no lo logra, Piparo se quedará en la Cámara baja, donde le quedan dos años de mandato, pero tal vez sostenga su actual monobloque, Buenos Aires Libre, y no se sume a La Libertad Avanza. Aunque luego pueda votar los proyectos enviados por el Ejecutivo, si mantiene su autonomía sería un gesto de rebeldía.

Los secretarios son míos

Además de vetar a Piparo, Pettovello puso en duda las autoridades para las principales secretarías que había elegido Milei: Salud, Educación y Trabajo. Lo curioso es que en los dos últimos casos, el propio presidente electo los había anunciado durante la campaña.

Sin embargo, fuentes cercanas a la designada ministra niegan que alguno de estos cargos haya estado cerrado. "Sandra no bajó a nadie. Eran nombres que estaban dando vueltas, pero nunca se confirmaron", aseguran. Los voceros de LLA repiten la misma frase desde el jueves: "Los nombramientos sólo se ratifican a través de comunicados oficiales".

Sin embargo, Milei dijo en varias entrevistas que los anuncios que hizo durante la campaña están vigentes. Uno de ellos fue el de Gustavo Morón, como secretario de Trabajo, a quien confirmó con una foto en Twitter, minutos antes del debate presidencial de Santiago del Estero, el 1 de octubre.

Aquí a punto de arrancar el debate con el futuro Secretario de Trabajo (Min. de Capital Humano) Gustavo Morón.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

CC: @licpettovello pic.twitter.com/9x0hGKuVVe — Javier Milei (@JMilei) October 1, 2023



VIVA LA LIBERTAD CARAJO



— Javier Milei (@JMilei) October 1, 2023

Morón fue titular de la superintendencia de Riesgos de Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri y también en la primera parte de la saliente gestión del Frente de Todos. A Milei le atrajo su cercanía al negocio del seguro, que puede serle útil para el sistema que planea para sustituir las indemnizaciones. Sin embargo, el viernes trascendió que el elegido para la secretaría de Empleo sería Omar Yasín, exdirector del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) durante la gestión de Cambiemos, o sea, era el encargado de resolver los juicios laborales. En LLA explican que Yasín es amigo personal de Pettovello, quien está dispuesta a pelear para que ocupe el cargo.

En Salud, Milei tuvo como asesor durante la campaña al pampeano Eduardo Filgueira Lima, quien la semana pasada esperó sin éxito el llamado de la futura ministra de Capital Humano para sumarse a las charlas en el hotel Libertador. La comunicación nunca llegó, porque ella quiere a otra persona.

Descartado el pampeano, ni siquiera está claro quién ocupará la secretaría de Salud, y desde diferentes sectores se anotaron para pelearla. En el PRO mencionan a Sebastián Neuspiller o Fernán Quirós, secretario del área en la Ciudad. A través de las redes sociales, se anotaron algunos pescadores como Carlos Kambourian, procesado por supuesto uso de fondos del Hospital Garrahan para gastos personales.

La secretaría de Educación también está acéfala, pese a que, durante la campaña, Milei ratificó en varias ocasiones a Martín Krause, que quedó envuelto en una estridente polémica cuando se viralizaron una declaraciones suyas banalizando el holocausto.

Pettovello tampoco lo acepta y la semana pasada le quisieron imponer a Omar de Marchi, diputado del PRO, quien en la última elección de Mendoza armó su propio frente y obtuvo 30 puntos, al compartir un electorado natural con La Libertad Avanza. Por ahora no está confirmado. La funcionaria ratificó a Pablo De la Torre. El hermano de Joaquín De la Torre, exministro de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, será el encargado del diálogo con organizaciones sociales.

¿Quién es Pettovello ?

La ministra de Capital Humano es licenciada en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral, con un posgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España. También es periodista: trabajó como columnista de radio El Mundo y productora de La Cornisa, el ciclo de Luis Majul.

Su experiencia mediática no la hace dócil a los medios: no tiene vocero ni da entrevistas. El domingo del ballotage, Pettovello se negó a dialogar con los periodistas con una frase poco feliz: "A mí no me extorsionan", respondió a una consulta. Mostró el carácter que por estos días sufre Milei.

El 22 de octubre ocupó el tercer lugar de la lista de candidatos a ocupar una banca en la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires. No llegó a ganar un lugar en el recinto. No es un problema: será la ministra más poderosa del próximo gobierno.