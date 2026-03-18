San Martín: Diego Perrella cruzó a La Libertad Avanza por las tasas municipales

El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Diego Perrella , defendió las tasas municipales y cuestionó la propuesta de La Libertad Avanza , a la que calificó de "puro humo" . En el marco de una ronda de negocios impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica , aseguró que “absolutamente nadie” en el distrito reclama una baja de esos tributos.

MOTOSIERRA VIOLETA La Libertad Avanza quiere eliminar o reducir más de 270 tasas y trámites en municipios bonaerenses

Según explicó, las tasas de seguridad e higiene representan montos “mínimos” para las empresas, pero resultan fundamentales para sostener servicios locales. “No modifican un balance, pero se vuelcan totalmente a cubrir servicios esenciales”, afirmó el edil en diálogo con Buenos Aires/12.

Perrella también destacó que gran parte del sector empresario tiene arraigo en el distrito. “La mayoría produce y vive en San Martín, y lo entiende perfectamente. En un contexto tan difícil, lo último que necesitamos es perder la iluminación o el bacheo”, sostuvo.

El titular del cuerpo legislativo local apuntó directamente contra el modelo económico libertario al señalar que el desempeño de las empresas depende de variables macroeconómicas. “Lo que define la suerte de las empresas es la macro y eso lo decide el gobierno nacional”, indicó.

En esa línea, calificó la propuesta de eliminar tasas municipales como una medida sin impacto real. “La baja de tasas es más humo y marketing que otra cosa ”, sentenció, al rechazar la iniciativa que impulsa La Libertad Avanza en distintos municipios.

Además, advirtió sobre la caída de la recaudación en el distrito. Según detalló, los ingresos municipales descendieron un 30 por ciento respecto de 2023, lo que equivale a una merma de “cien mil millones de pesos” desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Ronda de negocios y situación de las pymes

La actividad se desarrolló en el Parque Yrigoyen, en el marco de las rondas de negocios organizadas por el ministerio que encabeza Augusto Costa, una política pública iniciada en 2022. Desde entonces, ya participaron cerca de 30 mil pymes.

En esta edición, unas 500 empresas realizaron 1500 reuniones exploratorias para generar oportunidades comerciales. La iniciativa se complementa con la expo pyme que el municipio lleva adelante cada septiembre.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del intendente Fernando Moreira, quien también cuestionó el rumbo económico nacional. “Mientras el mundo está en una guerra de aranceles, Argentina tiene una apertura total. Hay un modelo donde la industria no tiene lugar”, afirmó.