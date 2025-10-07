San Juan recibirá un crédito internacional de U$S 400 millones para obras energéticas

ES LA ECONOMÍA

La provincia de San Juan obtendrá un crédito internacional de US$ 400 millones otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. El financiamiento estará destinado a proyectos de infraestructura energética que favorecerán la minería y la generación solar en la provincia cuyana.

Encuentro en la embajada de Francia

El gobernador Marcelo Orrego recibió la confirmación durante una reunión en la embajada de Francia en Buenos Aires. El encuentro se desarrolló este lunes en el marco de la agenda de MEDEF International, el Movimiento de Empresas de Francia.

Orrego participó invitado por el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal. También asistieron Christel Bories, presidenta de la Cámara Argentino Francesa y referente de la multinacional Eramet, junto con representantes de unas 20 empresas francesas interesadas en inversiones en el país.

Objetivo del financiamiento

Según informó la provincia, los fondos se destinarán al montaje de estaciones transformadoras y líneas de transporte de alta tensión para atender la demanda del sector minero y mejorar la evacuación de energía solar en la provincia.

El proyecto se propone fortalecer el sistema eléctrico en línea con el crecimiento de las actividades extractivas, claves para la economía regional.

También participó del encuentro el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presidente de la Mesa del Litio, en representación de una región central para el desarrollo minero del país.

La iniciativa forma parte de la cooperación bilateral entre Argentina y Francia. Con este apoyo financiero, la provincia busca consolidar su infraestructura y atraer nuevas inversiones sostenibles.

