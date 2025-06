San Juan: diputados de Marcelo Orrego piden auditar los gastos de Sergio Uñac entre 2020 y 2023

Según explicó el diputado Juan de la Cruz Córdoba, se están "analizando distintas situaciones que, a lo largo del tiempo, fueron apareciendo en la prensa. Consideramos que hay varias de ellas que hay que tener muy en cuenta y, en virtud de eso, pedir información adicional a algunos ministerios”. Respecto al Acueducto Gran Tulum, señaló: “Se hicieron manifestaciones de que había obras que no estaban bien hechas, que se habían utilizado materiales que no correspondían, que los procedimientos inclusive no serían los que se debieron seguir”.