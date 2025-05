San Juan quiere ser la Vaca Muerta minera con el cobre y los beneficios del RIGI

Con el RIGI renace la minería de cobre

Lundin Mining es el gigante que creó Lukas Lundin, un empresario aventurero conocido, por ejemplo, por correr cuatro ediciones del Rally Dakar en moto. El empresario falleció de cáncer y sus hijos quedaron al frente de la compañía que opera en Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos y produce principalmente cobre, oro y níquel.

Campamento Batidero (1).jpg El campamento Batidero de la empresa Vicuña Corp en San Juan

Jack Lundin comanda la Junta Directiva de Vicuña acompañado por Brandon Craig, presidente de Americas BHP, uno de los productores principales de cobre y la minera más grande del mundo.

“Filo del Sol es uno de los descubrimientos más importantes de las últimas tres décadas”, aseguró Lundin.

Argentina no produce cobre todavía. En 2018 cerró sus operaciones la mina Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, donde operaban Glencore, Goldcorp y Yamana Gold en la extracción de cobre, oro y molibdeno. En cambio Chile y Perú sí han consolidado el desarrollo de la minería cuprífera.

“El cobre es estratégico para la transición energética mundial y en San Juan tenemos seis proyectos en marcha”, dijo el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, que recibirá el 3% de todo el cobre que se extraiga al valor del metal en boca de mina, que es el precio más bajo del metal. Las mineras pagan las tasas municipales y los impuestos provinciales y nacionales.

Las empresas a cargo de estos proyectos van a peticionar los beneficios fiscales, aduaneros e impositivos que brinda el Régimen de Impulso a las Grandes Inversiones (RIGI) para desembolsos de más de u$s 2.000 millones.

Marcelo Orrego quiere trabajo local

Actualmente al RIGI se presentaron 11 proyectos que suman inversiones por casi u$s 15.000 millones. Según explicó Orrego, Vicuña implica una inversión de entre u$s 13.000 y u$s 15.000 millones.

Vicuña anunció que la estimación de recursos indica que en cobre tienen 13 millones de toneladas indicadas o medidas y llegan a 25 millones de toneladas con las inferidas.

En oro tienen 32 millones de onzas medidas y llegarían a 49 millones de onzas con las inferidas. En mineral de plata tienen 659 millones de onzas indicadas y sumarían 808 millones de onzas con las inferidas.

Lundin_Mining_Corporation_Lundin_Mining_Announces_Initial_Minera.jpg Los depósitos de cobre en el proyecto Filo del Sol, en San Juan.

En San Juan calculan que hay trabajo para 60 años de extracción. Se trata de minería a cielo abierto o denominada open pit y requiere abrir el foso en terrazas que van adentrando la extracción, hasta llegar a una profundidad estimada en 850 metros.

Orrego envió a la Legislatura sanjuanina un proyecto de ley para regular la contratación de mano de obra local que establece en un 20% el RIGI. La provincia también le exigirá a las empresas un plan de desarrollo de proveedores.

Un glaciar y un río cerca de la mina

El proyecto Josemaría tiene presentado el estudio de impacto ambiental. La propiedad del yacimiento contiene el glaciar de escombros GE 110, que es parte del Inventario Nacional de Glaciares y está ubicado en la subcuenca río Blanco superior de la cuenca del río Jáchal que riega el valle homónimo.

La ley de glaciares restringe actividades que puedan afectar su condición natural, como la contaminación, la construcción de obras, la exploración minera y la instalación de industrias.

“El glacial está protegido y no se pueden acercar y hacer obras. El GE 110 está protegido por la ley”, dijo a Letra P Gabriela González Trilla, investigadora integrante del Conicet y cofundadora de Ecosistemas Azules.

“La ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional que protege, independientemente de que las provincias tengan el dominio originario de los recursos naturales", precisó y recordó: "Por disposición de Naciones Unidas, 2025 es el año de protección de los glaciares".