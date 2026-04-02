REDUCCIÓN DE DAÑOS

Javier Milei aprovechó un cuidado acto por Malvinas para enviar guiños a la familia militar

El Presidente reconoció el retraso salarial de las Fuerzas Armadas y prometió comprar armamento. Sobria defensa a la soberanía en las Islas. Adorni presente, pero escurridizo.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei aprovechó el acto por Malvinas para enviar guiños a la familia militar

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Javier Milei aprovechó el acto por Malvinas para enviar guiños a la familia militar

Javier Milei aprovechó el acto por Malvinas para enviar guiños a la familia militar

El presidente Javier Milei usó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas para cumplir y enviarle guiños a las Fuerzas Armadas. Prometió medidas para reforzar el área de defensa y les reconoció el retraso salarial. A su lado estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien mantuvo un bajo perfil.

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En un discurso con eje en la “reconstrucción nacional”, el mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas fueron “injustamente vilipendiadas” y planteó que su gobierno busca devolverles un lugar central en la estructura del Estado. En esa línea, anticipó un homenaje oficial a los veteranos en 2027, al cumplirse 45 años del conflicto.

Dijo que es "un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros Héroes hace ya muchos años". Agregó que "no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde a la defensa de nuestra patria. Para eso es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas". La organización estará a cargo de Karina Milei.

Manuel Adorni, abrazos y fuga

El Presidente habló apenas cinco minutos en un breve acto en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, y la mayoría de su gabinete.

Defensa, gasto militar y política de Estado

"Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial", reconoció Milei durante su intervención, y remarcó que la Argentina necesita Fuerzas Armadas “bien pagas y equipadas”.

Prometió llevar a cabo "la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas", aunque "dentro del marco del equilibrio fiscal". En ese sentido, anunció que el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones será destinado a la compra de armamento y bienes de capital.

La semana pasada, cuando Adorni quiso esquivar las preguntas de los periodistas por los escándalos en torno a sus viajes su patrimonio, había anticipado esa decisión que el Presidente ratificó en el acto de este jueves.

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Milei señaló que esa tarea de reconstrucción "tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo de acuerdo con el interés nacional". "En otras palabras, debe ser una política de Estado", resumió.

El Presidente también se refirió a la situación interna de las fuerzas y mencionó la crisis de la obra social militar Iosfa. Según explicó, el Gobierno avanza en una reorganización que prioriza la cobertura médica y reduce el gasto administrativo, en un intento por corregir déficits estructurales.

Soberanía y mensaje internacional

En el tramo final, Milei reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y destacó el respaldo de organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Mercosur. Aseguró que la disputa con el Reino Unido mantiene su carácter de caso de descolonización "que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero"

Además, advirtió que el país responderá con “todas las medidas diplomáticas necesarias” frente a inversiones extranjeras en la zona en disputa, en referencia a proyectos hidrocarburíferos en la cuenca norte de Malvinas, "para proteger sus derechos y defender sus intereses".

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