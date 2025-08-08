Salta: Sáenz sale a jugar con su propio partido ante la vuelta de Urtubey al PJ y la confianza libertaria

El gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , optó por despegarse de las alianzas nacionales y confirmó que su espacio competirá con las marcas Unidos por Salta y Vamos Salta, como en las elecciones de mayo. La decisión ocurre en un escenario donde el retorno de Juan Manuel Urtubey al peronismo y el avance de La Libertad Avanza marcan la agenda salteña.

La jugada implica un riesgo, en el entorno del mandatario admiten que existe la posibilidad de quedar en tercer lugar si se consolida una fuerte polarización entre el kirchnerismo y el espacio libertario.

Pero Sáenz está dispuesto a hacer valer su perfil provincialista y confía que, así como se impuso en las elecciones provinciales a pesar de haber perdido la capital puede volver a hacerlo en una elección en la que su provincia elegirá tres bancas en la Cámara de Diputados y las tres del Senado.

De esos seis escaños, sólo uno responde al gobernador. Por lo que en su equipo entienden que vale la pena correr el riesgo.

El oficialismo provincial conforma el denominado Frente Amplio Plural , un armado que incluye a sectores del peronismo, el radicalismo, el PRO y hasta algunos referentes libertarios. En mayo, este esquema se quedó con once de los doce senadores provinciales en juego y veintidós de las treinta bancas de diputados.

Se resiste a romper con Milei: "Quiero que le vaya bien"



Apalancado por eso, Sáenz decidió no replicar el modelo nacional. “Cada uno siga sus propias convicciones y milite según sus preferencias ideológicas”, declaró el gobernador, y subrayó que “el único límite que deben tener es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños”.

Los nombres de Flavia Royón, Ignacio Jarsún y Pamela Calletti suenan como posibles figuras para encabezar las listas legislativas del saencismo, aunque todavía no fueron confirmados oficialmente.

Fuerza Patria vuelve a escena con Urtubey

El regreso de Juan Manuel Urtubey al peronismo se cristalizó en la presentación de Fuerza Patria, un nuevo frente conformado por sectores del kirchnerismo y partidos aliados. “Es una muestra concreta de madurez política y responsabilidad histórica”, sostuvo el exgobernador.

Según Urtubey, la iniciativa busca “frenar el daño que el gobierno de Javier Milei le está haciendo a la provincia y al país”. El espacio se integró con partidos como el Justicialista, Kolina, Frente Grande, Felicidad e Igualar, entre otros.

Un frente amplio, con distintos espacios, para frenar el odio de Milei y volver a plantear un futuro para los salteños. Vamos con todo.

“Este gobierno nacional está recortando los derechos de los salteños, está recortando el futuro”, advirtió Urtubey en conferencia de prensa. El objetivo declarado del espacio es construir “un proyecto superador que pueda devolver la esperanza a los argentinos”.

La Libertad Avanza juega sola con Olmedo

Mientras tanto, La Libertad Avanza confirmó que competirá sin alianzas. Su lista se inscribirá formalmente el próximo 17 de agosto y estará encabezada por Alfredo Olmedo, que nunca dejó de vestirse de amarillo pese a haber firmado su pase al staff violeta, como candidato a senador nacional. Su armado territorial se apoya en referentes locales, especialmente en el interior, lo que le permitiría consolidar un voto antisistema en sectores populares.

Alfredo Olmedo y Javier Milei.png Javier Milei y Alfredo Olmedo.

El espacio mileísta ya logró dar un batacazo cuando ganó la capital provincial en junio y ahora apuesta a quedarse con la elección que le permita colar dos bancas en la cámara alta. En diciembre vence el mandato de Carlos Zapata, uno de los nombres que suenan para completar la lista. Pero para eso habrá tiempo.

Concretamente, el 17 de agosto se oficializarán las listas que terminarán de despejar las incógnitas respecto a la futura representación salteña en el Congreso.