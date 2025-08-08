ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Salta: Sáenz sale a jugar con su propio partido ante la vuelta de Urtubey al PJ y la confianza libertaria

El gobernador apuesta al provincialismo mientras Fuerza Patria pone en juego a su viejo mentor. Olmedo, el tercero en discordia que quiere el premio mayor.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Gustavo Sáenz juega con sello provincialista en Salta.&nbsp;

Gustavo Sáenz juega con sello provincialista en Salta. 

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, optó por despegarse de las alianzas nacionales y confirmó que su espacio competirá con las marcas Unidos por Salta y Vamos Salta, como en las elecciones de mayo. La decisión ocurre en un escenario donde el retorno de Juan Manuel Urtubey al peronismo y el avance de La Libertad Avanza marcan la agenda salteña.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora y Juan Schiaretti, líderes del cordobesismo.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Llaryora anotó Provincias Unidas con los sellos que apoyaron la aventura presidencial de Schiaretti

Por  Yanina Babiachuk

La jugada implica un riesgo, en el entorno del mandatario admiten que existe la posibilidad de quedar en tercer lugar si se consolida una fuerte polarización entre el kirchnerismo y el espacio libertario.

Pero Sáenz está dispuesto a hacer valer su perfil provincialista y confía que, así como se impuso en las elecciones provinciales a pesar de haber perdido la capital puede volver a hacerlo en una elección en la que su provincia elegirá tres bancas en la Cámara de Diputados y las tres del Senado.

De esos seis escaños, sólo uno responde al gobernador. Por lo que en su equipo entienden que vale la pena correr el riesgo.

Gustavo Sáenz, sin estructura nacional

El oficialismo provincial conforma el denominado Frente Amplio Plural, un armado que incluye a sectores del peronismo, el radicalismo, el PRO y hasta algunos referentes libertarios. En mayo, este esquema se quedó con once de los doce senadores provinciales en juego y veintidós de las treinta bancas de diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1922011969592140189&partner=&hide_thread=false

Apalancado por eso, Sáenz decidió no replicar el modelo nacional. “Cada uno siga sus propias convicciones y milite según sus preferencias ideológicas”, declaró el gobernador, y subrayó que “el único límite que deben tener es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños”.

Los nombres de Flavia Royón, Ignacio Jarsún y Pamela Calletti suenan como posibles figuras para encabezar las listas legislativas del saencismo, aunque todavía no fueron confirmados oficialmente.

Fuerza Patria vuelve a escena con Urtubey

El regreso de Juan Manuel Urtubey al peronismo se cristalizó en la presentación de Fuerza Patria, un nuevo frente conformado por sectores del kirchnerismo y partidos aliados. “Es una muestra concreta de madurez política y responsabilidad histórica”, sostuvo el exgobernador.

Según Urtubey, la iniciativa busca “frenar el daño que el gobierno de Javier Milei le está haciendo a la provincia y al país”. El espacio se integró con partidos como el Justicialista, Kolina, Frente Grande, Felicidad e Igualar, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrtubeyJM/status/1953613279819182582&partner=&hide_thread=false

“Este gobierno nacional está recortando los derechos de los salteños, está recortando el futuro”, advirtió Urtubey en conferencia de prensa. El objetivo declarado del espacio es construir “un proyecto superador que pueda devolver la esperanza a los argentinos”.

La Libertad Avanza juega sola con Olmedo

Mientras tanto, La Libertad Avanza confirmó que competirá sin alianzas. Su lista se inscribirá formalmente el próximo 17 de agosto y estará encabezada por Alfredo Olmedo, que nunca dejó de vestirse de amarillo pese a haber firmado su pase al staff violeta, como candidato a senador nacional. Su armado territorial se apoya en referentes locales, especialmente en el interior, lo que le permitiría consolidar un voto antisistema en sectores populares.

Alfredo Olmedo y Javier Milei.png
Javier Milei y Alfredo Olmedo.

Javier Milei y Alfredo Olmedo.

El espacio mileísta ya logró dar un batacazo cuando ganó la capital provincial en junio y ahora apuesta a quedarse con la elección que le permita colar dos bancas en la cámara alta. En diciembre vence el mandato de Carlos Zapata, uno de los nombres que suenan para completar la lista. Pero para eso habrá tiempo.

Concretamente, el 17 de agosto se oficializarán las listas que terminarán de despejar las incógnitas respecto a la futura representación salteña en el Congreso.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei ordenó el armado de La Libertad Avanza en todo el país. 
EL LEÓN SE COMIÓ AL GATO

El PRO, al horno: las mil recetas de Karina Milei para devorarse al partido de Macri en todo el país

El partido del Presidente encabezará boletas en todo el país. En la mitad del territorio, los amarillos se alínean sin chistar. Caso por caso.
Rogelio Frigerio y Karina Milei sellaron su acuerdo electoral en Entre Ríos. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Frigerio cerró su acuerdo con Karina Milei: el PRO, la UCR y LLA compartirán lista en Entre Ríos

Alianza La Libertad Avanza será el nombre de la boleta que reunirá al oficialismo provincial y al team libertario en las legislativas. Detalles del acuerdo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Modelo de la boleta única que se usará en octubre. 
UNA DEMOCRACIA SIN PARTIDOS

La boleta única allana el terreno para las aventuras electorales individuales

Por  Sebastián Iñurrieta
Rolando Figueroa quiere quedars con todo en Neuquén.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Figueroa y La Libertad Avanza van por el botín del peronismo en un escenario atomizado

Por  Francisco Amusategui
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lanzó su frente electoral con la UCR, el ARI y sellos locales.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: Weretilneck va a una batalla de tercios contra La Libertad Avanza y el peronismo

Por  Ariel Boffelli
Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Grabois, el peronismo porteño presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Por  Francisco Basualdo