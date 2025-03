Salta: Gustavo Sáenz acentuó su provincialismo y repartió reclamos para Javier Milei y palos para CFK

Con esa base, destacó los acuerdos firmados con las diferentes áreas del Estado nacional, aunque reiteró que seguirá reclamando por lo que "le corresponde a la provincia". También apuntó contra la conducción nacional del PJ y sus representantes locales. "Yo nunca me agarré del pantalón ni de la pollera de nadie", lanzó, buscando poner en valor su perfil provincialista.

Según detalló, la provincia sufrió una caída del 9,8% en términos reales en la coparticipación y un recorte del 82% en las transferencias no automáticas. Además, señaló que la Nación le adeuda más de 244 mil millones de pesos por compensaciones de ingresos brutos y otros fondos específicos. "Espero que se sumen todos los legisladores nacionales a este justo reclamo", instó.

A pesar de las dificultades económicas, Sáenz destacó que su gestión logró mantener con recursos propios más de 450 obras, muchas de ellas de responsabilidad nacional. “El 2024 fue complicado, pero mantuvimos en ejecución proyectos clave para el desarrollo de la provincia", afirmó. En total, la administración provincial contabilizó 2.450 obras en los 23 departamentos.

También anunció una inversión de 70 mil millones de pesos en infraestructura vial para 2025 y recordó que la Nación se comprometió a financiar mejoras en 11 rutas clave, incluyendo la Ruta 9-34, la Ruta 51, la Ruta 40 y el puente de Vaqueros.

Los reclamos por la Justicia en Salta

En su discurso, Sáenz celebró la reactivación de la Ciudad Judicial de Orán, una obra clave para mejorar el acceso a la Justicia en la región. Además, reiteró su pedido al Gobierno para la designación de más fiscales y jueces federales, argumentando que la provincia enfrenta desafíos particulares debido a su ubicación fronteriza.

El gobernador también resaltó la implementación del juicio por jurados, que ya es ley en la provincia, y el avance en la modernización del sistema judicial con la oralidad y la digitalización de procesos. "Esto favorece la celeridad, transparencia y la publicidad de la actividad judicial", destacó.

En materia de seguridad, insistió en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Reafirmó su apoyo al Plan Güemes, que permitió reforzar la presencia de fuerzas federales en la frontera, y volvió a proponer la implementación de la Ley de Derribo para combatir vuelos irregulares. Además, reiteró su pedido de modificar la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1895843325912940774&partner=&hide_thread=false APERTURA DE SESIONES

Sáenz le reclamó a Milei el reparto de los fondos nacionales para las provincias



El mandatario norteño, que integra el bloque dialoguista con la Casa Rosada, subrayó que su gestión tuvo que hacerse cargo de las obras que abandonó la Nación y puso el… pic.twitter.com/707dHGKzVM — LETRA P (@Letra_P) March 1, 2025

Entre los cambios institucionales impulsados en su gestión, Sáenz mencionó la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia, aprobada con apoyo de distintos sectores políticos.

También destacó la sanción de la ley de Ficha Limpia, que impide que condenados en segunda instancia por delitos de corrupción o contra la integridad sexual sean candidatos a cargos públicos. "Esperemos que prontamente sea también ley a nivel nacional y que sea acompañado por todos los legisladores nacionales por Salta", reclamó lanzando un mensaje entrelíneas contra CFK, a quien le dedicó un buen tramo de la última parte de su discurso.

Mensaje de unidad con palos a CFK y el PJ

Hacia el cierre de su discurso, Sáenz hizo un llamado a la unidad y defendió el federalismo como pilar fundamental para el desarrollo de la provincia. "No vamos a dejar atrás las crisis cíclicas y permanentes sin federalismo. Esto es lo que permite crecer a las provincias y, por tanto, a la Argentina", aseguró.

En ese sentido, reivindicó su rol como gobernador en la defensa de los intereses salteños ante la Casa Rosada. "Siempre me han visto gestionar y reclamar a los diferentes gobiernos nacionales lo que le corresponde a los salteños. Y así continuaré, siempre priorizando los intereses de Salta", enfatizó.

Finalmente, criticó la falta de diálogo en el país y condenó la proliferación de fake news y campañas de difamación, apuntando sin mencionarlo al diputado Emiliano Estrada, uno de los alfles del kirchnerismo provincial, acusado de motorizar acciones en contra de dirigentes y empresarios salteños. "La calumnia y las difamaciones, el debate estéril y las fake news, que se generan desde el cobarde anonimato, son una profunda enfermedad de la democracia que hay que curar y combatir", sentenció.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1887188763060695249&partner=&hide_thread=false #Política Gustavo Sáenz reclamó en Buenos Aires para blindar a Salta del efecto Rosariohttps://t.co/xR5K2VjDjT — LETRA P (@Letra_P) February 5, 2025

"Voy a responder con obras a cada agravio y en la Justicia, si así correspondiera", dijo y se refirió a la decisión reciente que intervino el peronismo salteño, que integra el frente con el oficialismo.

"Este siempre fue un frente abierto e invito a todos los legisladores nacionales que defiendan a los salteños, en las próximas elecciones elijan bien, no a representantes nacionales que antepongan intereses partidarios a las necesidades de su pueblo", picanteó y envió un mensaje directo a la dos veces presidenta hoy a cargo del PJ.

"Los partidos son una herramienta, pero nosotros representamos a los salteños. Nunca he buscado la bendición de un dirigente nacional que no conoce las necesidades de Salta y sólo viene en campaña electoral a levantarle la mano a uno o a otro. A nosotros no nos van a intervenir ni nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Demasiados problemas tenemos porque durante todas sus gestiones se olvidaron de Salta y recién ahora se acuerdan", castigó.

El discurso cerró con un mensaje optimista y una promesa de seguir gestionando en favor de la provincia. "Sepan que acá hay también un salteño que no bajará los brazos y que defiende y defenderá los intereses de sus comprovincianos", concluyó.