Las cinco claves del rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei y las dudas que persisten

El secretario del Tesoro de Donald Trump , Scott Bessent , anunció un paquete de ayuda amplio para el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo , que incluye un swap de monedas con el Banco Central por u$s 20.000 millones, la posibilidad de que Estados Unidos compre deuda argentina y un posible crédito del Fondo de Estabilización Cambiaria.

El rescate financiero, que Caputo agradeció sin mayores precisiones, sugiere la posibilidad de cancelar el swap con China .

Bessent, además, pidió terminar con la ventana de retenciones cero para las exportaciones agropecuarias (que compiten con la soja estadounidense) y que rigen hasta el 31 de octubre.

Bessent anunció que se negocia una línea swap por u$s 20.000 millones con el Banco Central, destinada a reforzar las reservas y frenar la volatilidad cambiaria.

"Este swap reemplazaría eventualmente al que Argentina mantiene con China por u$s 18.000 millones, de los cuales u$s 5000 millones están actualmente activos", adelanta un informe de Max Capital .

El intercambio de monedas es una operación por la cual el Banco Central recibirá dólares a cambio de pesos. De querer usar esos dólares, activará un tramo del crédito y deberá pagar una tasa de interés.

Es lo que sucedió con el swap con China, que comenzó a negociar Martín Redrado como presidente del Banco Central de Cristina Fernández Kirchner y terminó activando Miguel Pesce, bajo la gestión de Alberto Fernández.

Al ser un acuerdo entre bancos centrales, el swap no requiere aprobación del Congreso, que actualmente es un terreno hostil para el Gobierno.

Los detalles se van conociendo a cuentagotas. "No sabemos si se puede usar para intervenir en el mercado cambiario, por ejemplo, ni que uso se le va a poder dar", dijo el exembajador Diego Guelar, ante la consulta de Letra P.

"Estados Unidos está haciendo movimientos totalmente por fuera de los protocolos en estas negociaciones", planteó Guelar, quien fue dos veces embajador en ese país.

Por caso, no tiene un acuerdo de este tipo con ningún país del mundo, que implica un préstamo pensado para el intercambio bilateral comercial.

2. Cancelar el swap con China y limitar su influencia

Extraoficialmente crecen las versiones que indican que Washington exige que Argentina rompa el swap con China y reduzca la relación financiera y estratégica con Pekín. El posteo de Bessent no lo menciona explícitamente.

Esto incluye eliminar el uso del yuan en el comercio bilateral y limitar la participación china en infraestructura, energía y tecnología, como represas, centrales nucleares y 5G.

En este contexto, se vincula con el rechazo al RIGI que afecta a la minera china Ganfeng Lithium, mientras EE.UU. impulsa inversiones occidentales en litio y cobre.

El vínculo comercial con China es estratégico para Argentina, ya que además "es uno de los principales destinos de exportación, especialmente de soja, carne y otros productos agrícolas", destacó el analista agropecuario Carlos Etchepare.

Alterar esta relación, cancelando el swap o limitando el comercio en yuanes, puede tener un impacto significativo en la balanza comercial y en los flujos de inversión, además de generar tensiones con los actores del agro.

3. Compra de bonos de la deuda argentina

El Tesoro de EE.UU. está dispuesto a comprar bonos argentinos, agregó Bessent. Tanto en el mercado secundario como en futuras emisiones primarias -es decir, de manera directa-. Esto mejoraría la valuación de los títulos y reduciría el riesgo país. Esto no necesariamente implica nueva emisión de deuda, pero, de ejecutarse, posicionaría a Estados Unidos como un acreedor clave de Argentina.

"La compra de bonos sería una gran noticia para bonistas, reduciendo spreads fundamentalmente en la parte corta de la curva. En caso de ser compras en el mercado secundario, no habría nueva emisión y el Tesoro de EE.UU. pasaría a ser uno de los principales acreedores", señala Max Capital.

"Bessent de todos modos incorporó la opción de compra de deuda en una emisión primaria, para lo cual habrá que esperar para tener más detalles. La noticia obviamente genero una suba generalizada en los activos, con bonos en dólares volviendo a los niveles previos a la elección de Buenos Aires en la parte corta, y recuperando casi toda la pérdida en la parte larga", resalta la consultora financiera.

El anuncio también incluyó trabajar en la garantía para pagar el capital de la deuda que vence en 2026 después de las elecciones.

4. Revisión de las retenciones y exenciones fiscales

Bessent planteó la necesidad de terminar con las exenciones fiscales a los productores de materias primas que convierten divisas, lo que se interpreta como un eventual fin del esquema de “retenciones cero” implementado por el Gobierno hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden exportaciones por u$s 7000 millones.

Esto podría generar tensiones con el campo, que había acelerado liquidaciones para aprovechar el beneficio temporal.

Esto podría generar tensiones con el campo, que había acelerado liquidaciones para aprovechar el beneficio temporal.

5. Crédito stand-by e inversiones si hay triunfo electoral

Además del swap y la compra de bonos, Estados Unidos ofreció una línea de crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Si bien ese fondo es de uso discrecional del Tesoro estadounidense, este endeudamiento sí requeriría aval legislativo en Argentina.

El acuerdo tiene también un fuerte componente político, con Trump interviniendo directamente en la negociación. Según Guelar, se trata de una “operación pulmotor, improvisada y caprichosa, que evitó la caída del Gobierno y que busca dar confianza y estabilidad política, aunque sin resolver los problemas estructurales de deuda e institucionalidad".

Bessent subrayó que estuvieron en contacto con un amplio número de empresas estadounidenses que "manifestaron su intención de concretar inversiones extranjeras directas (IED) en distintos sectores de la economía argentina", siempre y cuando el resultado electoral sea favorable.

Asimismo, destacó que el respaldo que el presidente Trump le otorgó a Milei "constituye un gesto poco habitual hacia un mandatario extranjero y refleja la confianza en sus planes económicos".

Finalmente, el titular del Tesoro anticipó que inmediatamente después de las elecciones comenzarán a trabajar junto al gobierno argentino en los pagos de capital, volviendo a remarcar que "el Tesoro norteamericano permanece plenamente preparado para hacer lo que sea necesario".