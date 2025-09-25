Rosario: Astore y la oposición definen si adelantan las elecciones en Newell's al 16 de noviembre

Rosario: Astore y la oposición definen si se adelantan las elecciones en Newell's al 16 de noviembre

El presidente de Newell’s Old Boys de Rosario , Ignacio Astore , dejó abierta la posibilidad de adelantar las elecciones, pautadas en principio para el 14 de diciembre. Para eso, convocó a las agrupaciones políticas del club a un encuentro que tendrá lugar este jueves. La fecha tentativa, supo Letra P , sería el 16 de noviembre, aunque no hay acuerdo cerrado.

En febrero, la continuidad del oficialismo parecía improbable. Incluso el propio Astore había deslizado que su intención era que la nueva conducción definiera el mercado de pases de julio. Sin embargo, la llegada de Cristian Fabbiani , algunos resultados positivos y la inauguración de la tribuna Lionel Messi le dieron margen para resistir .

Ese impulso se desvaneció tras la derrota que sufrió en el clásico con Rosario Central y la eliminación en la Copa Argentina . Allí tomó impulso la idea de adelantar los comicios para recomponer el rumbo institucional.

Las señales aparecieron semanas atrás, cuando Astore sorprendió con una visita a la comisión electoral. Aunque no aportó definiciones, su actitud generó suspicacias. “ No entendimos a qué vino . Supuestamente nadie quería hablar con él. Intercambiamos algunas cosas de gestión, pero nada muy significativo”, deslizaron a este medio.

Luego se filtró un mensaje de Hernán Botta , decano de la Facultad de Derecho de la UNR y dirigente cercano al intendente Pablo Javkin , que confirmaba un diálogo entre el oficialismo y UNEN , el sector que lidera el empresario Ignacio Boero , para votar en noviembre. “Necesitamos el club lo antes posible. No podemos esperar hasta diciembre. El torneo arranca el 21 de enero y hay que levantar la inhibición", apuntaron en la agrupación opositora.

botta Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la UNR

La revelación tensó a la comisión electoral, sobre todo porque el juez Eduardo Arichuluaga, referente de confianza de Boero, ya había mantenido un encuentro privado con Astore para acordar la idea días después de la derrota en el clásico rosarino. Según trascendió, el anuncio se demoró para no interferir con la Copa Argentina, lo que generó reproches internos.

La oposición, en alerta

El movimiento activó a los espacios opositores. Nueva Generación Leprosa, la agrupación que debutó este año, pidió la renuncia de la comisión directiva y exigió que la fiscalizadora garantice el proceso hasta diciembre.

Julián González, el dirigente de Autconvocados, apuntó contra UNEN. “Esto es un acuerdo de continuidad entre Astore y Boero; somos la única oposición real”, dijo. En paralelo, el exvicepresidente Cristian D’Amico, cercano a Chiqui Tapia, aseguró que su espacio está preparado para asumir de inmediato y resolver los problemas más urgentes, tanto en el plano deportivo como institucional.

“Podemos tomar el club ahora y tenemos previstas medidas para solucionar los problemas más urgentes. Newell’s necesita gente que conozca cómo funciona la AFA y cómo funciona el club. No es tiempo para improvisados”, chapeó.

Voceros de UNEN, en cambio, respondieron con cautela. “Las encuestas nos dan arriba y tenemos que empezar a trabajar desde ahora en los problemas del club”, sostienen.

Una cumbre que definirá el futuro de Newell's Old Boys de Rosario

El encuentro de este jueves será decisivo para el futuro de Newell’s. La comisión electoral recordó que la fecha original de los comicios era el 14 de diciembre, pero abrió la puerta a un cambio si hay consenso entre las 16 agrupaciones. “Si una sola agrupación se opone, habrá que votar en diciembre. Es todo muy desprolijo”, admitieron.

En ese contexto, la desconfianza crece. Dirigentes opositores remarcan que Astore había asegurado días atrás que pretendía terminar su mandato, cuando ya negociaba el adelantamiento. "La palabra del presidente ya no vale nada”, sentenciaron.