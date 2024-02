Flavia Royón habló de su salida del Gobierno: la charla con Toto Caputo y la ley ómnibus

Flavia Royón , la exsecretaria de Minería que fue echada del Gobierno por decisión del presidente Javier Milei , aseguró que no tuvo que ver con el voto de los diputados de su provincia, Salta , en el tratamiento de la ley ómnibus , aclaró que no participó de ninguna "negociación política" y dijo que la sorprendió el modo en el que le pidieron su renuncia .

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

En declaraciones a Radio Mitre, la exfuncionaria aseguró que el ministro de Economía Toto Caputo , de quien depende el área de Minería , fue quien le comunicó la decisión de su salida del Gobierno y quien le reconoció que tenía que ver con "cuestiones políticas". " Caputo me dijo que estaba haciendo un excelente trabajo, pero cuestiones políticas impedían mi continuidad”, dijo.

La salteña Royón y el cordobés Osvaldo Giordano , extitular de ANSeS , fueron eyectados de sus cargos por decisión de Milei luego del revés que sufrió el gobierno en el tratamiento de la ley ómnibus , donde diputados de esas dos provincias quedaron apuntados por no votar junto a La Libertad Avanza (LLA) .

En la tarde de hoy puse mi renuncia a disposición del Sr. Presidente de la Nación, a quien le deseo el mayor de los éxitos en la gestión para lograr el desarrollo de nuestro país en general y de la minería en particular.

“Soy de Salta, trabajé con el gobernador Gustavo Sáenz y empezó a circular la versión de que el gobernador había roto en teoría un acuerdo político. Yo me abocaba a lo técnico, no tenía que ver cómo iban a votar los diputados de Salta -dijo Royón este domingo-. Tomé con naturalidad mi salida. Cuando me fui de la gestión anterior (en referencia a su cargo como secretaria de Energía durante la gestión ministerial de Sergio Massa, en el gobierno de Alberto Fernández) ya tenía alternativas en el sector privado. Pensé para aceptar el cargo. Lo hice por vocación de servicio”.