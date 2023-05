Rosario Romero lanzó su precandidatura para suceder a Bahl en Paraná

“Estas políticas deben ser sostenidas y profundizadas en el tiempo, nosotros podemos hacerlo y sabemos cómo”, anunció Romero y finalizó: “Paraná ha experimentado múltiples cambios y reinicios constantes. Sabemos que aún queda mucho por mejorar, pero no lograremos hacerlo si comenzamos desde cero nuevamente”.

Esta cercanía explica que Bahl fuese el primero que desde su cuenta en Twitter saludó el lanzamiento. “Felicitaciones Rosario Romero. Valoro que hayas asumido el desafío de ser precandidata a intendente de Paraná”, dijo. “El peronismo tiene hombres y mujeres con la capacidad, el compromiso y las ganas para seguir avanzando en la transformación de Paraná. Tu experiencia y empuje enriquecerán la próxima etapa electoral”, elogió.

El acompañamiento y felicitación es tan obvio como cauto. Con un candidato como Rogelio Frigerio enfrente, el PJ no puede permitirse regalar ningún voto y, como la interna pejotista en la capital provincial aún no está resuelta, la prioridad es no dejar cabos sueltos.

Bordet ungió a Bahl y, aunque garantiza las PASO, hace todo lo posible para que el peronismo se encolumne detrás de esa propuesta. Para las intendencias anticipó que “se terminaron las boletas cortas. Todos van a poder pegar con el candidato a gobernador”. Por esa promesa y por real necesidad, Bahl transitará haciendo equilibrio interno el camino hasta las primarias. Se desea la simplificación de candidaturas pero no lo van a forzar.

“Una compañera que cuenta con gran capacidad de gestión, probada trayectoria y compromiso para con los y las paranaenses. Desde nuestro espacio político trabajamos con la firme convicción para que Paraná continúe por el camino de la transformación positiva, como lo venimos haciendo en cada barrio y cada rincón de nuestra ciudad”, valoró Andrea Zoff, viceintendenta de Bahl y de quien hasta poco se decía que podía ser candidata a sucederlo.

En el peronismo paranaense hay otros nombres para la intendenica. Gustavo Guzmán, que fue diputado provincial, concejal y ocupó cargos partidarios. Trabaja en el espacio político del diputado provincial Julio Solanas, defensor del cristinismo en la provincia.

También Sandra Cislaghi, precandidata por el partido Patria de Lxs Comunes, del Movimiento Evita.

Nicolás Mathieu es delegado Regional de ENOHSA y exsecretario de la Juventud de la provincia y exsecretario de Desarrollo Social en el primer tramo de la gestión de Bahl. Está enrolado en el espacio de Enrique Cresto, precandidato a gobernador.