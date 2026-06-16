Rosario: el peronismo llega confiado a la pelea por el Centro de Estudiantes de la UTN, pero LLA quiere tallar

La Libertad Avanza busca meterse en la pelea por el centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional en Rosario , donde el peronismo llega como favorito después del triunfo de Gradiente , la agrupación del PJ , en la elección de cogobierno realizada días atrás.

La disputa se da en un contexto político particular: para los libertarios, la votación puede funcionar como un termómetro de la llegada de Javier Milei a las universidades públicas, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno , el Consejo Interuniversitario y los sindicatos del sector.

La disputa por el centro de estudiantes de la UTN Rosario llega marcada por un antecedente difícil de esquivar: el aplastante triunfo que Gradiente , la agrupación peronista, consiguió semanas atrás en los comicios de cogobierno.

En esa elección, que se realizó de manera desdoblada respecto de la votación del Centro, la lista oficialista se quedó con 16 de los 21 consejeros en juego. Los libertarios obtuvieron cuatro lugares, mientras que Pueblo y Reforma , la agrupación vinculada al decano Rubén Ciccarelli , consiguió solo uno.

De todos modos, la tropa de Romina Diez carga con antecedentes propios más favorables. En su primera elección dentro de la UTN Rosario , en 2025, quedó segunda con el 26% de los votos frente al 46% del oficialismo, un resultado para nada despreciable en una facultad donde los cambios suelen producirse de manera gradual y las estructuras políticas tienden a mantenerse estables.

image Romina Diez junto a los jóvenes de La Libertad Avanza en la elección estudiantil de la UTN Rosario en 2025.

A eso se suma la experiencia de abril en la UNR, donde La Libertad Avanza obtuvo cuatro consejeros de casi 100 elegibles tras presentarse en Derecho, Ingeniería, Ciencia Política y Ciencias Económicas.

Uno de esos comicios terminó incluso en otra disputa abierta con el peronismo: hubo acusaciones cruzadas de fraude en Derecho y la Junta Electoral de la facultad, conducida por el decano Hernán Botta, terminó resolviendo a favor de los libertarios.

Nacionalizar es la tarea

El golpe en la elección de cogobierno obligó a La Libertad Avanza en la UTN Rosario a recalcular. Para achicar la distancia, los libertarios decidieron llevar la elección al terreno de la polarización nacional. La consigna elegida no pudo ser más explícita: “¿Le dejarías el centro a un kirchnerista?”.

Embed - Universitarios por la Libertad | UTN Rosario en Instagram: "¿LE DEJARÍAS EL CEUTN A UN KIRCHNERISTA? NOSOTROS TAMPOCO. Gradiente cada vez que gana elecciones canta la marcha de Perón y dice que la UTN es de Perón. Nosotros queremos que la UTN sea de los estudiantes, no de Perón. Por eso este 16, 17 y 18 de junio vota a UPL para CEUTN." View this post on Instagram "¿Le dejarías el centro a un kirchnerista?", la campaña de La Libertad Avanza en la UTN de Rosario.

La apuesta es despertar al votante que no necesariamente participa de la vida universitaria cotidiana, pero que puede activarse frente a una disputa planteada en esos términos. En el campamento libertario entienden que ahí puede estar la llave para sumar volumen, sobre todo en carreras de ingeniería que, a priori, aparecen como un terreno fértil para el voto libertario.

El cálculo también incluye acumular el apoyo de fuerzas menores y ordenar todo voto opositor al peronismo detrás de la boleta violeta. Nadie en la previa habla de una elección fácil para La Libertad Avanza: el objetivo realista es achicar la diferencia, mostrar crecimiento y dejar una señal política hacia adelante.

El acuerdo universitario, el telón de fondo

La elección en la UTN Rosario también se da después del acuerdo que el Gobierno cerró con las universidades para poner en pausa uno de los conflictos más sensibles de la gestión de Javier Milei.

El entendimiento incluyó una recomposición salarial del 24,33%, paritarias cada tres meses, más recursos para funcionamiento, fondos para hospitales universitarios y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano.

El pacto le dio a la Casa Rosada un respiro después de meses de tensión con rectores, gremios y federaciones estudiantiles.

En ese marco, la elección del centro de estudiantes aparece como un termómetro chico, pero útil, para La Libertad Avanza: permite medir si el acuerdo sellado en la cúpula universitaria empieza a mejorar el clima político entre los estudiantes, aún en una facultad que no se caracteriza por tener una vida política tan intensa como la de otras casas de estudios.