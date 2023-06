Figueroa hace equilibrio para modelar el Neuquén que viene

Hay ciclos y microciclos en la filosofía rolista. El ciclo largo es el de la transición hacia el 10 de diciembre, cuando tome las riendas de la provincia por primera vez. Ese desafío le ocupa una parte clave de su concentración y energías a diario, pero los microciclos, en cambio, son las elecciones que quedan: hoy el foco está puesto en Cutral Co y Plaza Huincul , que votan el 23 de julio. Después llegará el tiempo para entrar de lleno en las demás.

Figueroa tiene hoy 14 municipios y comisiones de fomento que pertenecen a su armado político, cifra que, por el momento, incluye Plottier. Sus equipos están seguros de poder derrotar al intendente Gustavo Suárez del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y sumar a Huincul en las elecciones de julio. También a Villa La Angostura en las del 22 de octubre, aunque todavía no tiene referente definido, pero entienden que la apuesta más compleja es Cutral Co, territorio del clan Rioseco desde hace 26 años.

En Plottier y Rincón de los Sauces, que votarán el 3 de septiembre, anticipan pocos movimientos por ahora. En la primera, porque hoy existe un entramado “delicado” del que poco se habla y que enfrenta (no aún en términos sangrientos) a la propia fórmula de gobierno por la candidatura: la intendenta y vicegobernadora electa, Gloria Ruiz , quiere garantizar la continuidad con una figura propia, pero Figueroa bien podría desear una revancha de 2019 con Julieta Corroza .

En Rincón de los Sauces, en cambio, es final abierto con el sector petrolero del MPN. ¿Repetir la alianza de Cutral Co, pero a la inversa? Mejor esperar y ver cómo funciona el experimento.

Vaca Muerta mata PASO

No hace falta hacer demasiadas cuentas para descubrir que los tres hitos electorales mencionados no incluyen a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán en agosto. El propio Figueroa ya anticipó que Comunidad no competirá. “Es un partido de días antes de la elección que le ganó a un partido de 60 años. Nuestros primeros pasos los vamos a cuidar para darlos muy bien”, le dijo al Diario Río Negro el mes pasado, en referencia a un armado propio que todavía está fresco.

El gobernador electo viene con envión ganador, pero eso no alcanza para la lógica de las elecciones nacionales, donde juegan otras categorías. Arriesgarse a perder por ir con boleta corta y exponerse a desarmar su delicado tejido antigrieta por una banca en el Congreso no resulta tentador para Rolo.

“La situación nacional viene muy compleja y Neuquén, con el 1,5% del padrón, no tiene tanta incidencia en la elección. Sí con el triunfo de Rolo y teniendo Vaca Muerta. Con eso vamos a sentarnos frente a la Nación a negociar, y no con un diputado más o menos”, razonó un dirigente que integra su armado.

Si bien no hay directivas ni limitaciones para las figuras de partidos que responden a sellos nacionales como el PRO o el PJ, sí buscarán que nadie salga a jugar sin aviso para no “complicar la armonía” que se logró entre los espacios.

Transiciones

En el ciclo largo hacia diciembre hoy están conviviendo dos transiciones. La “formal” es la que está encabezando Juan Luis “Pepé” Ousset con la comisión que el gobernador electo designó para que trabaje en el intercambio de información con los enviados del gobernador Omar Gutiérrez.

Ese equipo está enfocado en recabar los datos del Estado, con particular interés en la situación financiera de la provincia y el abultadísimo servicio de deuda que enfrentará la gestión, principalmente entre 2024 y 2025: más de 490 millones de dólares entre préstamos, bonos internacionales y Letras del Tesoro atadas a la moneda estadounidense.

web GUTIERREZ-FIGUEROA 2EE780.jpg Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa organizan el paso de mando en Neuquén.

La otra transición, la “territorial”, tiene como principal referente a Corroza, la armadora 24/7, pero también se abre a otras figuras del círculo ampliado como Marcelo Zúñiga. Dentro de este segmento identifican “dos columnas”. Hay una más blanda, que ubica a negociadores territoriales tendiendo puentes con instituciones como la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el INTA o los colegios profesionales.

A la vez, hay otra que se mueve este año también con lógica electoral, como la renovación de comisiones vecinales, sindicatos y otras asociaciones que buscan “despintarse” el azul emepenista tras la reconfiguración política que dejó el 16 de abril. Entre estas, la más importante es la cooperativa eléctrica CALF, cuyo presidente, Darío Lucca, está en la mira de Figueroa.

Se trata de una caja millonaria de la capital que el exreferente de los peones de taxi de Neuquén puso a disposición de la campaña del MPN azul en las elecciones de abril. Para el gobierno electo, ya va siendo hora de devolverla.