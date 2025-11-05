Rogelio Frigerio apuesta a reactivar la obra pública y acelera el debate del presupuesto en Entre Ríos

Rogelio Frigerio y su ministro de Economía, Fabián Boleas , al momento de presentar el proyecto de Presupuesto 2026 para Entre Ríos .

Rogelio Frigerio presentó el proyecto de Presupuesto 2026 para Entre Ríos . Según el gobernador, es el “más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia” de la provincia. En medio de un trámite que se espera sea rápido en la Legislatura, el PJ aún no dio señales en ningún sentido.

Para darle dinamismo al tratamiento, la cámara de Diputados difundió en las últimas horas un apretado cronograma de reuniones de comisión que comienzan este miércoles y finalizan el próximo lunes con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas . Se invitó a las comisiones a representantes del Senado . De esa manera, se espera que la moción de Hacienda, Presupuesto y Cuentas funcione como una bicameral de hecho que acelere los tiempos.

De acuerdo a Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004, las provincias deben considerar para la elaboración de sus presupuestos las pautas macrofiscales y las transferencias automáticas, fundamentalmente la Coparticipación Federal de Impuestos, estimadas por el Gobierno. De acuerdo a estos parámetros, el dólar a diciembre de 2026 pisará los $ 1.423; la variación anual del IPC será de 10,1%; el PIB crecerá un 5% ; y el crecimiento de los Recursos Tributarios Nacionales 2026/2025 dará 21,7%. Debido a que la economía se tornó poco predecible, todo indica que se readecuarán estas pautas.

Con el argumento de la premura en el tratamiento, la cámara Baja dispuso un cronograma comprimido de reuniones de comisión para tratar el Presupuesto 2026. Los encuentros comenzaron este miércoles con un desfile de funcionarios del ministerio de Hacienda y Finanzas. Continuarán el jueves por la mañana, con la presencia del director de Vialidad Provincial y el del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. El lunes estará la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso , y otros funcionarios del área. Por la tarde, dará el presente Boleas para ponerle el broche a la discusión.

En toda la agenda estará presente Gustavo Vergara , presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado . Además, hicieron extensiva la invitación a todos los legisladores y legisladoras de ambas cámaras . Este dato justifica la hipótesis del apuro en el tratamiento.

El próximo lunes el ministro Boleas defenderá la estimación de recursos y proyección de gastos ante la Legislatura de Entre Ríos.

En Diputados no hay sesiones ordinarias la próxima semana, pero podría convocarse a una especial. Si esto sucede, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta que se llevará a cabo la semana entrante podría por lo menos ingresar el proyecto ya con media sanción. Luego, puede darse el tratamiento sobre tablas o correr el trámite normal y tratarse en una próxima sesión, ordinaria o también especial. Sea cual fuere el mecanismo elegido, no se esperan nuevas discusiones en comisión.

Qué dicen los legisladores

Aunque el proyecto se presentó en tiempo y forma el 15 de octubre, varios legisladores consultados, de todos los palos, todavía no habían tomado contacto profundo con el texto. Las justificaciones fueron que recién alcanzó estado parlamentario o que lo estaban leyendo para preparar consultas al funcionariado.

El ejecutivo cuenta con mayoría automática en Diputados. En el Senado, cada vez que necesitó los votos peronistas los tuvo, quebrando el bloque opositor. Por estos antecedentes, no se espera un camino empinado para aprobar la ley de leyes, aunque se registre algún escarceo en el debate. El justicialismo solo anticipó que planteará dudas por el destino del endeudamiento previsto.

El presupuesto de Rogelio Frigerio

Cuando elevó el proyecto de Presupuesto, el gobernador destacó que se trataba del “más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia”. "Especialmente en lo que tenemos más deteriorado, que es nuestra red vial”, agregó. En ese sentido, precisó que se destinará casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de rutas y caminos, financiado en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito.

Frigerio Gabinete El gobernador Frigerio y su Gabinete, luego de presentar el Presupuesto 2026.

El texto menciona el avance de las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, con una inversión superior a 40 millones de dólares, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, a tono con las necesidades de la era, destacó que la gestión volvió "a sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un año muy difícil en términos de ingresos, con una caída superior a la registrada en 2024". Afirmó también que se disminuyó la presión impositiva y que el gobierno provincial cumplió “con enorme esfuerzo” con los vencimientos de deuda heredados.

Frigerio anunció que, en paralelo al Presupuesto 2026, enviará un proyecto de ley de Obras Públicas. Según explicó, el texto no solo modifica la forma en que el gobierno puede contratar obra pública -incorporando la posibilidad de que lo haga el sector privado-, sino que también plantea "una política de Estado para que estas obras se prioricen de una vez y para siempre".