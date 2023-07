“Ya peleé un montón, no voy a salir corriendo”, calmó con esa definición polisémica a sus interlocutores de ocasión las preguntas insistentes sobre el futuro. La coincidencia es total: todas las fuentes consultadas por Letra P aseguran que no durará mucho tiempo este “culto a la inactividad” que seduce al radical en momentos de procesos de la derrota.

Juez ya anticipó su juego y no está dispuesto a ceder protagonismo en este contexto, pero deberá esperar a que su socio asome. “Ocuparé el lugar que me pidan, no soy el jefe de nadie”, fue otro de los mensajes que recibió la mesa chica deloredista, que no tardará en organizar un operativo clamor.