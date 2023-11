Río Negro: Weretilneck dio un paso clave hacia el desarrollo minero

Cuando Arcioni intentó regular la actividad en la vecina Chubut, espacios ambientalistas rionegrinos salieron a la calle en una suerte de reedición de las manifestaciones contra la instalación de una planta nuclear en las costas de Sierra Grande, sitio elegido por YPF para el desarrollo de un oleoducto que envíe al mundo la producción de Vaca Muerta.

image.png Río Negro avanza en la jurisprudencia para desarrollar minería a gran escala.

En una jornada caliente, en la que también se debatió la modificación de la Ley de Tierras fiscales que enardeció a la dirigencia mapuches, este viernes se avanzó con el nuevo procedimiento minero. Tres propuestas que pretenden “mayor agilidad administrativa” y “más control” a la explotación de enorme potencial, que no logra romper la barrera histórica impuesta por organizaciones ambientalistas que influyen en la agenda pública.

Durante el debate, los bloques panperonistas enterraron diferencias por unas horas y reclamaron “mayor discusión” de la normativa al gobierno, que debe ser aprobada en segunda vuelta antes del recambio parlamentario, donde se modificará sensiblemente la conformación del recinto. Hoy, de las 46 bancas, JSRN tiene 28; el FdT, 6; el Frente Renovador, 4; Unidad Ciudadana, 5; y Kolina, Frente Grande y Juntos por el Cambio una banca cada uno. A partir del 10 de diciembre la paridad de fuerzas será la nota del nuevo cuerpo legislativo.

“Lo malo no es la minería, lo malo es cuando los controles no se realizan. Vamos a receptar, estudiar e incorporar conceptos que incidan en el aporte”, respondió a la oposición el jefe de la bancada verde, Facundo López, antes de la votación realizada pasado el mediodía de este viernes en Viedma.

Bronca opositora y mapuche

"Son más dudas que certezas, porque no tuvimos tiempo de analizarlo (al paquete de leyes). Los intendentes e intendentas, no fueron informados. No sabemos si tuvieron participación en la norma, que es fundamental", se quejó Mas, de Unidad Ciudadana, ex jefa municipal de General Conesa y aliada de Doñate.

"Pedimos ser escuchados, ojalá estemos a tiempo de mejorar la ley y acompañarla con el voto en segunda vuelta", dijo, a su turno, Daniel Belloso (Unidad Ciudadana), citando un documento del senador camporista, viralizado este viernes, que habla de la legitimidad política camino al gobierno que asume en tres semanas.

Rechazo mapuche al desarrollo minero en Río Negro

María Eugenia Martini (Frente de Todos), coincidió con el experimentado legislador Alejandro Marinao en las críticas a la propuesta. "Rechazamos, pero estamos dispuestos a revisar nuestra postura antes de terminar el mandato", planteó.

Tras la votación, mientras se modificaba el relevamiento territorial, en representación del Parlamento Mapuche-Tehuelche se expresó desde las gradas el Werken (vocero) Orlando Carriqueo. "Habrá resistencia, estas leyes no pasarán por los territorios", les advirtió ubicado en la tribuna superior.

Fuera del edificio, un grupo de integrantes del pueblo originario agitaban banderas en rechazo a la sesión que comenzó pasadas las 8.30.

Después de la segunda vuelta presidencial, continuará este debate que promete resistencias y, tal vez, acuerdos.