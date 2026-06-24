Río Negro: Facundo López cruzó a Tortoriello por el faltazo que frenó la interpelación a Adorni

El jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro , Facundo López , criticó con dureza al diputado Aníbal Tortoriello por su ausencia en la sesión que debía debatir una posible interpelación a Manuel Adorni en la cámara baja. El legislador provincial acusó al libertario de actuar con “silencio y complicidad” para impedir el tratamiento del tema.

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La sesión convocada por los bloques opositores no logró reunir el quórum necesario debido a la ausencia de legisladores del PRO , la UCR , y las fuerzas provinciales aliadas del oficialismo nacional. Entre los ausentes estuvieron Tortoriello , la diputada libertaria Lorena Villaverde y Sergio Capozzi , tres representantes de Río Negro .

A través de un extenso mensaje publicado en Twitter, López apuntó directamente contra el exintendente de Cipolletti y cuestionó la imagen pública que el excandidato a gobernador de Juntos por el Cambio busca construir en la provincia.

“Es increíble la contradicción permanente de Aníbal Tortoriello. En nuestra provincia se presenta como el enviado de Dios, el paladín de la ética y el puritano que viene a dar lecciones de transparencia. Pero apenas cruza el mapa y pisa Buenos Aires , se transforma automáticamente en un encubridor de la casta centralista”, escribió unp de los hombres más cercanos al gobernador Alberto Weretilneck .

“Ayer, junto a Lorena Villaverde y Sergio Capozzi , Tortoriello pegó el faltazo para vaciar el recinto, dejar la sesión sin quórum y blindar la interpelación a Manuel Adorni”, afirmó. Según el legislador provincial, la conducta de los representantes rionegrinos respondió a una estrategia política alineada con las decisiones de la administración nacional.

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La sesión que no pudo realizarse

La convocatoria tenía como objetivo debatir distintos proyectos relacionados con una posible interpelación al jefe de Gabinete por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas. Sin embargo, la ausencia de varios bloques impidió alcanzar el número de legisladores necesario para habilitar el debate.

Mientras el oficialismo celebró haber evitado una derrota política en el recinto, sectores opositores denunciaron una maniobra para retrasar el tratamiento de las iniciativas y garantizar la protección del funcionario nacional.

En ese contexto, López endureció todavía más sus cuestionamientos hacia Tortoriello. “Toda esa farsa de la honestidad que declama en territorio rionegrino se termina cuando sus jefes políticos de Capital le ordenan silencio y complicidad”, manifestó.

Facundo López Juntos Somos Río Negro Legislatura de Río Negro

El dirigente de Juntos Somos Río Negro también sostuvo que los legisladores ausentes no defendieron los intereses de la provincia en una discusión que consideró relevante.

“Para defender los intereses de Río Negro y pararse de manos frente a los atropellos nunca están. Pero para esconderse en los pasillos del Congreso y tapar los desaguisados del poder central, duermen en la banca”, escribió.

El trasfondo electoral en Río Negro

Las críticas no pasaron inadvertidas porque ambos dirigentes podrían volver a encontrarse en una futura contienda electoral provincial. Tortoriello ya manifestó en distintas oportunidades su intención de competir nuevamente por la gobernación de Río Negro.

El exjefe comunal de Cipolletti fue candidato a gobernador en 2023 al frente de Cambia Río Negro y obtuvo cerca del 24% de los votos. Aquella elección terminó con el regreso de Weretilneck al Ejecutivo provincial.

Anibal Tortoriello

En el tramo final de su publicación, López cerró con una frase especialmente dirigida al diputado y a los demás legisladores que no participaron de la sesión. “Se les nota mucho. Menos pose de mesías y más coherencia con el pueblo que los votó para representarnos, no para ser delegados del ocultamiento porteño”, concluyó.

La controversia sumó un nuevo capítulo a la creciente disputa entre referentes del oficialismo rionegrino y sectores alineados con La Libertad Avanza, en un escenario que comenzó a mostrar movimientos de cara a las próximas definiciones electorales en la provincia.