Río Cuarto: Gabriel Abrile blanqueó su salto a LLA y va por la intendencia del sur de Córdoba

La foto que detonó la interna: Gabriel Bornoroni junto a Soledad Carrizo presentan a Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto como nuevas incorporaciones de La Libertad Avanza.

Gabriel Abrile , concejal y jefe del bloque Primero Río Cuarto , se pasó a La Libertad Avanza (LLA) y detonó la interna de la UCR del sur de Córdoba . Su compañera, Ana Laura Vasquetto , siguió sus pasos y también quedó en el ojo de la tormenta. El partido le pidió las bancas, pero se atornillaron y miran el calendario electoral.

Aunque referente boinablanca ya tiene una alianza de hecho para controlar el PAMI local, la oficialización de su pase desató la furia de sus correligionarios. Por si algo faltaba, la confirmación no llegó a través de ninguna vía institucional, sino por las redes sociales del partido de Javier MIlei , en una foto de los recién llegados con el presidente de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni , y la radical con peluca, Soledad Carrizo .

El armador libertario de Córdoba apenas habría terminado de celebrarlo cuando la UCR de Río Cuarto les reclamó a los transgresores que devuelvan las bancas y se desafilien. “Respetamos la decisión personal, pero no representa al partido que los ha nominado”, sostuvieron los radicales.

Sin embargo, el médico les confió a las autoridades partidarias que no tiene pensado ceder en tal sentido, y lo mismo sugirió ante la consulta de la prensa. La veterinaria, por su parte, lanzó un comunicado donde negó cualquier tipo de afiliación y ratificó: "Seguiré ejerciendo mi función con compromiso, responsabilidad y respeto por el mandato que me fue conferido".

El espacio opositor queda con la representación política más reducida que se recuerde en el Concejo Deliberante , donde tiene apenas una banca, después de que definieran orgánicamente que la única que los representa es la concejala Antonela Nalli .

De todos modos, a ella le tocará seguir conviviendo dentro del bloque con los dos flamantes libertarios y el juecista filolibertario Pablo Benítez. No tendrá más remedio, porque la Carta Orgánica Municipal no contempla la posibilidad de conformar monobloques o nuevas bancadas, y los agrupamientos son inamovibles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Bornoroni (@gabrielbornoroni)

En este contexto, el nuevo alineamiento violeta del presidente y una concejala del espacio no hace más que agudizar la muy baja representación que había logrado en las últimas elecciones municipales.

Pero Abrile no solo es cuestionado quedarse con la banca, sino también por irse a las antípodas del partido sin haber dado la discusión puertas adentro. Quizá por todo eso el malestar fue tan grande entre los dirigentes boinablanca.

Los reproches tras las fugas a LLA

Con este nuevo escenario, los radicales pensaron la movida de reclamar las bancas para exponer a los concejales díscolos. Intentaron llevarlos a una encrucijada donde, si siguen ocupando sus cargos, habrán traicionado al partido que los puso allí. Y si no, deberían renunciar.

“Es una cuestión de ética política; ellos no podrían haber sido electos si no los proponíamos. A ellos no los votaron como libertarios”, repitieron por estos días en la casa radical de Río Cuarto.

Además, en el comunicado con el que fijaron postura sobre el caso, también le recriminaron que actuó de manera inorgánica como jefe de la primera minoría. Y lo contrastaron con el compromiso partidario de “seguir trabajando en una propuesta superadora frente a lo que el PJ expresa hoy en la ciudad”.

UCR debate por Abrile En asamblea, la Unión Cívica Radical de Río Cuarto acordó el martes pasado pedirle a Gabriel Abrile la banca y la desafiliación

Quedaron muy enojados con el jefe de bancada por haber acompañado algunos de los proyectos más “pesados” del intendente local, Guillermo de Rivas, cuyo caso paradigmático fue la licitación de la higiene urbana, un tema que la UCR quería aprovechar para marcar diferencias y críticas al Ejecutivo local.

Sin embargo, fiel al estilo que mostró hasta ahora, él apoyó la iniciativa sin hacer mucho ruido.

La réplica de Gabriel Abrile al radicalismo de Río Cuarto

Si la UCR fue muy crítica con el exsecretario de salud del municipio, Abrile tampoco se ahorró cuestionamientos hacia la conducción del partido en Río Cuarto. En tal sentido, sostuvo que arrastran viejos problemas por haber tomado malas decisiones y que no lograron fortalecer el espacio.

En este contexto, recordó que en la última elección municipal no obtuvieron un buen resultado, sino que el desempeño fue uno de los más pobres en la historia del partido en la capital alterna. Y también por el mal desempeño a nivel provincial en los últimos turnos electorales.

Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile, la fórmula radical para la elección municipal de 2024

Más allá de esto, la desconfianza mutua no es nueva, sino que viene de antes de las últimas elecciones locales. El médico había coqueteado con ir en una boleta libertaria, pero descartó esa alternativa a último momento y fue a la interna radical, donde perdió con Gonzalo Parodi. Al final, decidió secundarlo en la lista.

Aquella derrota dolió, y en particular porque en su círculo están convencidos de que el PJ metió la cola para torcer el resultado en su contra. Sin embargo, aceptaron el resultado para quedarse con la jefatura del bloque de Primero Río Cuarto.

Qué busca el nuevo delfín de Gabriel Bornoroni

Ahora bien, el propio Abrile admitió que su nueva aventura política tiene como objetivo ir hacia la construcción de “una alternativa de poder” con dos paradas diferentes, pero correlativas: la carrera por la gobernación de Córdoba, en 2027, y la pelea por la Municipalidad de Río Cuarto, un año más tarde.

¿Por qué son correlativas? En principio, así lo entiende el nuevo delfín de Bornoroni, que fija su primer objetivo político para el año que viene: “Nos sumamos a una mesa para conformar una alternativa para el 2027 a nivel provincial y, a partir de cómo nos vaya, en esa situación, obviamente que esa alianza se va a trasladar también a la ciudad de Río Cuarto”.

En ese plan, la ecuación arroja resultados muy diferentes en los dos escenarios que le plantea la UCR. Si mantiene el cargo de concejal, conservará un capital de visibilidad pública e instalación de agenda, que de otra forma sería difícil de lograr. Si vuelve al llano de su actividad privada en el sector de la salud, todo le costará un poco más.

¿Va por el quinto intento para gobernar Río Cuarto?

En el radicalismo recuerdan que siempre mostró interés en las áreas de salud del Gobierno provincial -fue secretario de esa cartera en la Municipalidad-, aunque también podría apuntar a una banca en la Legislatura.

Si, en cambio, se inclina por competir en 2028 en la carrera por la Intendencia de Río Cuarto, será la quinta vez que lo intente.