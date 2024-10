Río Cuarto: Belén Avico pasó del desconocimiento al repudio por apoyar el veto contra las universidades

El temor de Belén Avico

Más insistente fue el "escrache" digital, que hizo circular la foto de la parlamentaria el miércoles durante todo el día. También había fotos de Cura Té Alma, el emprendimiento comercial desde donde impulsó su carrera.

Algo similar ya había pasado con el veto al proyecto de ley de movilidad jubilatoria. La idea de que la marca quede asociada a un rol político partidario no es del agrado de Avico, formada en relaciones públicas en una universidad privada.

Con ese antecedente, el entorno de la diputada amarilla admite que tiene miedo de que la bronca escale desde el mundo digital al real y sea objeto de un escrache.

La empresaria que hizo buenas migas con Mauricio Macri

Avico no ostenta buenos niveles de conocimiento entre la sociedad del sur provincial. Su ascenso a la política fue meteórico, al punto de que el año pasado hizo sus primeras incursiones en la campaña electoral y pocos meses después ya pasaba a ocupar una banca en Diputados.

Dejando de lado las viejas notas periodísticas donde hablaba como emprendedora, a la diputada riocuartese casi no se le conoce la voz. No tuvo hasta ahora intervenciones que la hayan llevado al primer plano de la agenda legislativa y parece decidida a no hablar con la prensa. Incluso, evitó dar entrevistas en su visita a la última muestra ruralista de la ciudad.

El acercamiento de Avico a la vida política inició a través del fundador del PRO, Mauricio Macri, cuando ella instalaba su marca de infusiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Primero, habría llegado al exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por cuyos buenos oficios finalmente tejió un vínculo relativamente cercano con el expresidente de la Nación.

En la militancia partidaria aseguran que fue Macri quien la apuntó en el segundo lugar de la lista legislativa de Patricia Bullrich, por debajo del entonces intendente de Jesús María, Luis Picat, otro radical con peluca.

Poco diálogo con el PRO de Río Cuarto

En paralelo, la diputada riocuartense tiene escaso o nulo nivel de participación dentro del PRO cordobés y la filial Río Cuarto. Algunos dirigentes próximos a esos espacios lo sintetizan con crudeza y señalan que "nadie la registra”.

En la departamental del partido amarillo, en tanto, explican que hay "buena relación" con ella. Recuerdan haber tenido un diálogo más fluido hace unos meses atrás, pero la disculpan porque entienden que "la tarea legislativa compromete su disponibilidad de tiempo" y no le permite participar más activamente.

Hace tiempo que Avico no se integra a las reuniones periódicas que hace la dirigencia del PRO a nivel departamental, que incluso echa mano del zoom cuando no pueden encontrarse en forma presencial.

Por otro lado, la dirigencia del sur provincial la ubican entre los leales a Macri, que se atienen al verticalismo del PRO. Señalan, por ejemplo, que en el proyecto de movilidad jubilatoria Avico votó primero a favor y después en contra, a diferencia de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado y otros bullrichistas.

Un pasado marcado por las mieles del éxito en Córdoba

En el sitio oficial de la Cámara de Diputados presentan a Avico como una "emprendedora y empresaria reconocida en Argentina, fundadora y CEO de Cura Té Alma, un emprendimiento de alcance nacional e internacional con el que exportó productos 100 por ciento argentinos al mundo".

En el año 2017, fue nombrada entre los 20 emprendedores destacados del país, en reconocimiento a su contribución al sector.

Estudió relaciones públicas en la Universidad Siglo 21 y amplió sus estudios con una maestría en dirección y gestión de comunicación empresarial en Barcelona.

Hasta ahora, se le conoce un único proyecto de ley de autoría propia, que impulsa la creación de sociedades de beneficio e interés colectivo, orientado a la conformación de empresas que contribuyan a una economía sostenible y equitativa. Se trata de un régimen que les sugiere a los estados locales la instrumentación de aportes no reembolsables, asistencia técnica, formación y preferencia para las compras públicas.