RIGI y planta de GNL: YPF negó que haya habido una "reunión secreta" con Axel Kicillof

"Es una lástima que un proyecto de la relevancia de esta iniciativa sea manipulado por información que no es oficial y no responde a la realidad de los acontecimientos", agregaron.

La advertencia de YPF a Buenos Aires por no adherir al RIGI

Mientras el gobernador bonaerense busca consensos en el oficialismo para confeccionar el proyecto del RIGI propio, Alberto Weretilneck logró que la legislatura de Río Negro apruebe la adhesión al régimen que impulsó el gobierno libertario y obtuvo ventaja en la competencia por la planta de GNL para ser sede del proyecto de YPF y Petronas.

En una entrevista con el canal LN+, Marín relató que le había advertido al bonaerense que si su provincia no adhería al RIGI, la planta de GNL no podría instalarse ahí y se iría a Río Negro. "Si (Buenos Aires) no adhiere al RIGI, no hay que discutir nada. Irá a la provincia que adhiera al RIGI", disparó.

“Tenemos que estar a la altura de esta obra que representará mano de obra para la región, desarrollo y la instalación de empresas de servicios locales”, devolvió el mandatario rionegrino, que pretende llevar adelante el proyecto en el territorio que encabeza.