Planta de GNL: en medio del silencio de Axel Kicillof, el intendente de Bahía Blanca desmintió a YPF

En una entrevista con el canal LN+, el empresario relató que le había advertido al bonaerense que si su provincia no adhería al RIGI, la planta de GNL -una codiciada inversión estimada en U$S 40 mil millones- no podría instalarse ahí y se iría a Río Negro. "Si (Buenos Aires) no adhiere al RIGI, no hay que discutir nada. Irá a la provincia que adhiera al RIGI", disparó.