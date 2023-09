"Con este repudio, nos sumamos a las organizaciones de Derechos Humanos y los partidos y organizaciones políticas que convocaron a manifestarse ante un hecho que pone en riesgo los principios fundamentales del sistema democrático".

"Somos quienes preferimos los puentes a los muros, pero que en estas circunstancias, queremos construir, ladrillo por ladrillo, una alta e infranqueable muralla para los que añoran volver a los años de plomo de 1976. Aquellos que, mediante falsos profetas pretenden hacerlo a través de las urnas, estafando a un pueblo al que la democracia todavía no pudo satisfacer en todas sus legítimas demandas, no deben pasar. NO PASARÁN".

Firmantes

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) José Luis Rodríguez Zapatero (Ex Presidente de España),Ernesto Samper ( ex presidente de Colombia), Taty Almeida Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abel Furlán (Sec. Gral. UOM) Nora Cortiñas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Baltasar Garzón (Jurista español, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Ricardo Alfonsín (Embajador Argentino España), Atilio Borón (Politólogo, escritor), Marcelo Falak ( periodista) Luis Hipólito Alén ( Ex subsecretario de Derechos Humanos a partir de 2011), Marco Aurelio de Carvalho, abogado, fundador de la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia, BRASIL), León Gieco (músico ), Víctor Heredia (músico, escritor), Pablo Moyano (CoSecretario Gral CGT), Gisella Marziotta (Diputada nacional, periodista y escritora), Víctor Santa María (Secretario General Suterh), Carlos Heller (Pte PSOL), Carlos Grande (PTE PSOL, Pcia Bs. As.), Cesar Crocitta (Pimes Desarrollo Nacional), Eduardo Fernandez (Vice pte Apyme y Diputado Nacional Cordoba), Mauro Gonzalez (Confederacion Federal Pyme), Hernan Pini (CGI RA), David Selser (MP25M), Valentina Salvi (Socióloga), Ricardo Pignanelli (Sec. Gral. SMATA), Sergio Palazzo, Asociación Bancaria, Pablo Iglesias (ex Vicepresidente de ESPAÑA y ex Ministro de Derechos Sociales, Politólogo ), Kemy Oyarzún (Presidenta de la Fundación Pablo Neruda, CHILE) Julián Moreno Pte APYME, Marita Perceval (doctora en filosofía, docente, ex Senadora Nacional y ex embajadora argentina ante Naciones Unidas, ex funcionaria del Ministerio de la Mujer y actual Representante Especial para la Política Exterior Feminista ), Vanesa Siley Secretaría General SITRAJU y Diputada Nacional, Walter Correa (Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), Luz Marina Jaureguiberry (Sec. Gral. SADOP, Sindicato Docentes Privados), Omar Plaini Sec. Gral. Canillitas), María Rosa Martínez (Diputada Nacional), Diputado federal PT BRASIL, Alencar Santana), Hernán Brienza (historiador, escritor, docente), Cecilia Roth (actriz), Antonio Fernández Llorente (periodista, conductor de radio y televisión C5N), Cristina Banegas (actriz), Jorge Aleman (psicoanalista, escritor), Cristina Caamaño (abogada, escritora, ex fiscal, ex Interventora de la AFI), Leonardo Sbaraglia (actor), Maria Eugenia Rodriguez Palop (Dra. en Filosofia del Derecho, Diputada del PARLAMENTO EUROPEO) Alejandro Dolina (músico, actor, escritor, conductor de radio y televisión), ), Claudia Rocca (Presidenta de la Rama Argentina de la Asociación de Juristas Americanos), Carlos Raimundi (Embajador Argentino OEA), Luisa Kuliok (actriz ), ), Hugo Yasky (Secretario General de la Central Argentina de Trabajadores, CTA, Diputado Nacional ) Nancy Dupláa (actriz ), Héctor Amichetti (Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense), Liliana Herrero (música y cantante), Gabriel Mariotto (decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ), Mario Pereyra (Sec. Gral. Fleteros), Julio Aralde (Sec. Gral. FEPEVINA, Vialidad Nacional), Adrián Silva (Sec. Gral. APDFA, Dir. Personal Ferrocarriles Argentinos), Marcelo Fernández Pte CGERA, Soledad Alonso (Diputada Provincial Bs. As.), Gabriela Rivadeneira Burbano (Directora IDEAL, ex Presidenta Asamblea Nacional del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa), Alfredo Zaiat (periodista), María Navarro (Escritora Málaga ESPAÑA), Nora Merlín (psicoanalista, escritora), Eduardo Barcesat (Abogado Constitucionalista ), Mirtha Busnelli (actriz), Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA), María Ibarreta (actriz), Marco Enríquez Ominami político CHILE, co, fundador del Grupo de Puebla), Cynthia García (periodista, docente), Miguel Gómez (Editor Málaga, ESPAÑA), Analía Argento (periodista), Gerardo Romano (actor), Sandra Russo (periodista), Pedro Peretti (Dirigente Agrario, Productor, Escritor) Dora Barrancos (socióloga, escritora y feminista argentina), Roberto Caballero (Periodista), Cristina Tejedor (actriz), Juan Carlos Monedero, politólogo, Co, fundador de PODEMOS de ESPAÑA), Valeria Vegh Weis (docente, investigadora, escritora ), Pablo Echarri (actor), Piedad Córdoba, (Senadora Colombia) Gustavo López (Vicepresidente ENACOM), Susana Torres Molina (Dramaturga y Directora Teatral), Luis Carlos Moro( abogado brasileño, Secretario General de Asociación de Juristas Americanos a nivel continental), Liliana Samuel (periodista), Profe Javier Romero (docente, periodista, escritor), Leopoldo Moreau (Diputado Nacional ), Pedro Saborido (escritor, guionista de radio y televisión junto a Diego Capusotto), Alejandro Apo (periodista, comentarista de fútbol), Nito Artaza (artista, Senador Nacional MC ), Armando Vidal (periodista), Ariel Scher, periodista, docente, escritor), Javier Margulis (Artista Plástico, Músico, Escritor, Director Teatral ), COLECTIVO DE ARTISTAS Y ACTRICES ARGENTINAS ( Alejandra Aristegui, María Clara Parodi, Lera Sonzogni, Isabel Donati, Macarena Sebrián, Nara Carreira, Liliana Zuleica Esnal, Carolina Violette, Susana Josefina Brussa, Emanuel Fernández, Rafael De Moro, Jorge Chikiar, Uriel Milstein (psicoanalista), Daniel Quaranta (Prof Universitario). Artemio López (sociólogo), Luis Bruschtein, periodista ), Luis Ilarregui, (Embajador Argentino en Cuba, ex intendente de Ayacucho, Diputado Nacional MC), Rafael Michelini (escritor, Senador Frente Amplio MC, URUGUAY), Emir Sader (Filósofo, Politólogo, Escritor brasileño), Rogerio Tomáz Jr (periodista Brasil) Alberto Filippi (Filósofo, Jurista), Luis Arroyo Zapatero (Rector Honorario de la Universidad de Castilla La Mancha, ESPAÑA) Ricardo Aronskind (economista, docente universitario), Martín García (comunicador), Enrique Masllorens (músico, periodista), Héctor Bernardo (docente, escritor, periodista), Gerardo Pisarello (jurista hispano argentino ), Héctor Gallego Fernández, Secretario General de Peronismo Militante, Diputado Nacional MC), José Luis Lanao (ex futbolista, campeón del mundial juvenil argentino en Tokio 1979, periodista, escritor), ), Fernando Buen Abad (Filósofo, escritor mexicano, Director de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús, Argentina), Ricardo Forster (Filósofo, Escritor, docente), Claudio Morresi (legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex futbolista y ex Secretario de Deportes de Argentina), ), Eduardo de la Serna (Sacerdote integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres), Horacio Arreceygor, Secretario General SATSAID, Luis Ilarregui, (Embajador Argentino en Cuba, ex intendente de Ayacucho, Diputado Nacional MC), Heber Ríos, Secretario Gremial ATILRA, Carlos Minucci, Secretario General APSEE Ignacio Monzón, Secretario General FESTRAM, Gabriel Navarrete, Secretario General Sindicato Obreros Curtidores, Mariano Robles, Secretario General Sindicato Motoqueros SUCMR, Oscar Martínez Zemborain (periodista), Matias Bailone (abogado), Norma Villella (psicoanalista), Daniel Avila, Secretario General Sindicato Gráfico de Mendoza, Ernesto Larrese (actor) Daniel Iglesias (Diseñador Gráfico), Juan Carlos Junio (Secretario General PSOL), Mauro del Barrio (Analista Financiero UCR), Luis R. Calvo (poeta), Claudio González (Pte. Consejo Prof. Ing. Agrónomos), Paulo Vannucci (Ex Ministro Derechos Humanos BRASIL 2006/10), Claudio Contreras (abogado). Stella Caloni, Teresita Carou (abogada). José Cornejo (periodista Agencia Paco Urondo ), Rudy Chernicoff (artista ), Jean Pierre Noher (actor ), Marcelo Camaño (guionista), Carlos Ulanovsky (periodista, docente, escritor, conductor de Horacio del Prado (periodista), radio ), Claudio Orellano (comunicador, animador, periodista), Ilda Bustos, Secretaría General Unión Obrera Gráfica Cordobesa, Mauricio Javier Passadore, Rubén Furman (periodista, escritor ), Gerardo Mazzochi (periodista), Santiago Barros (periodista ), Víctor Schajovitsch (comunicador, gestor cultural), Alejandro Ulloa (periodista, escritor), Juan Cruz Cabral (Peronismo Militante ), Verónica Randi (periodista, escritora), Miguel Landro (teledifusor Canal 10 TV ‘Libres’ de San Rafael Mdza.). Adriana M.E. Maturana Radio Caput), Ricardo Plazaola (Periodista), Comunicadores del Campo Popular CCP (Más de 150 comunicadores, periodistas de todo el país), Pablo García (periodista), Pablo Redal (periodista), Gabriela Tijman (Diario Digital El Submarino Jujuy), Sandro Fernández (FM Futuro 91.3 wwwdiariocoloniaelisa.ar, wwwfuturofm.como.ar, wwwcanal8tv.com.ar Colonia Elisa, Chaco), Gabriel Barrios (Quántica Radio), Ricardo Righi (periodista), Sergio Isaza (periodista ), Virtudes Della Santa (comunicadora popular Mendoza), Marcela Concerniani (abogada), Alexandre Santos (escritor, director del Canal Arte Agora, Recife, Brasil), María Eugenia Vidal (periodista), Daniel Glancszpigel (periodista),Laura Princic (música, docente. psicóloga), ), Sofía Manno (Médica ), Roberto Luis Molinari (antropólogo), Ana María Molinari (Secretaria del Consejo Agrario de Santa Cruz), Marcelo Fabián Tezza (fotógrafo), César Martucci (abogado, Diputado Nacional MC, ex Sec. Gral. Boca Juniors), Ana Sol Minervini (Politóloga), Carlos Pellegrini (Médico, Coronel Suárez, Prov. Bs.As.), Hugo Gulman (Periodista ), Mónica Arredonda (Psicóloga, conductora La Caja de Pandora Radio Cut, Movimiento Soberanxos), Alfredo Helman (escritor), Julio Reta (empresario), Alejandro Guillermo Romero (Filósofo, escritor, docente), Graciela Mussi Tiscornia, artista plástica, restauradora), Daniel Mancuso (actor), Silvia Ponce (Docente, Profesora de Educación Básica para adultos ), Raquel Pina (Docente Universitaria, Investigadora ), Fernando Chinelliato (escritor, docente), Pablo García (periodista), Jorge Zima (músico, cineasta), Luis Ramirez Avila (fotógrafo, jefe archivo fotográfico de TELAM), Erika Lucía Cuya Tinipuclla (abogada peruana), Lidia Fagale (periodista), Osvaldo Santillán (Historiador, docente universitario Tucumán), Hugo Fabio (psicólogo), Jorge Molinari (fotógrafo, periodista), Pablo Crivello (Ing. especializado en medios audiovisuales), Luisa Beinusz (abogada), Hernán Vaca Narvaja (periodista ), Norberto Noto (periodista ), Fernanda Murzi (psicóloga), Jorge Pardés (periodista,Coordinador de la Agencia Nacional de la Discapacidad, Carlos Fumagalli (Fotógrafo ), Alejandro Ulloa (periodista, escritor), Santiago Gómez (periodista), Javier Siris (periodista Radio de Fierro, Mar Chiquita, Buenos Aires), Lautaro Gómez Amato (periodista), Germán Kohl (Pergamino Bs. AS.), María Celina Sburlatti (Bragado),Alberto Giordanelli (Juan José Cardozo (Politólogo, Docente, Investigador Universitario), Rolando Marchetti (Abogado), Osvaldo Casalins (Economista, Contador ), José Luis Rodríguez (abogado), Ana Sol Minervini (Politóloga), María Laura Pico (abogada), Ana Sol Minervini (Politóloga), Carlos Pellegrini (Médico, Coronel Suárez, Prov. Bs.As.), Hugo Gulman (Periodista ), Alfredo Helman (escritor), Julio Reta (empresario), Eugenia Cabral (escritora), Lali Martínez Arroyo (mediadora de literatura), Marcelo Rizzi (poeta, traductor), Cecilia Heredia (artista plástica), María Teresa Andruetto (escritora), Cristina García Oliver (gestora cultural), Eduardo Dalter (escritor), Julia Moyano (artista visual), Roberto Domínguez (escritor), Víctor Redondo (escritor, editor), Elena Berruti (escritora, docente), Leandro Calle (poeta, traductor), María Inés Grimoldi (actriz, cantante lírica), Lautaro Brodsky (escritor), Normand Argarate (escritor), Claudia Schvartz (escritora, editora), María del Carmen Colombo (poeta), Jorge Felippa (escritor, docente), Andrea Guiu (escritora, artista visual), Pablo Alejandro (escritor), María Negro (escritora), Carlos Pecas Soriano (escritor), Ijiel David Bonino (poeta), Darío Oliva (poeta), Nelu Dominutti (poeta), Hernán Casabella (poeta y editor) Silvio Sember (psicólogo BARCELONA España), Marcelo Rubio (escritor), Alejandra Marino (cineasta), Catalina Boccardo (poeta), Osvaldo Rasetto (poeta), Hernán Jaeggi (poeta/ gestor cultural), Marcelo Dughetti (poeta), Carolyn Riquelme (poeta), Griselda Gómez (poeta, periodista), Juan Carlos Moisés (poeta), Juan Carlos Alarcón (novelista), Gustavo Tisocco (Poeta), David Sorbille Luis Raúl Calvo (poeta), Ricardo Plaul (poeta), Anibal Rushan (periodista, escritor), Ernesto Lucero (sociólogo, periodista), Eugenia Cabral (escritora), Lali Martínez Arroyo (mediadora de literatura), Marcelo Rizzi (poeta, traductor), Cecilia Heredia (artista plástica), María Teresa Andruetto (escritora), Cristina García Oliver (gestora cultural), Eduardo Dalter (escritor), Julia Moyano (artista visual), Roberto Domínguez (escritor), Víctor Redondo (escritor, editor), Elena Berruti (escritora, docente), Leandro Calle (poeta, traductor), María Inés Grimoldi (actriz, cantante lírica), Lautaro Brodsky (escritor), Normand Argarate (escritor), Claudia Schvartz (escritora, editora), María del Carmen Colombo (poeta), Jorge Felippa (escritor, docente), Andrea Guiu (escritora, artista visual), Pablo Alejandro (escritor), María Negro (escritora), Carlos Pecas Soriano (escritor), Ijiel David Bonino (poeta), Darío Oliva (poeta), Nelu Dominutti (poeta), Hernán Casabella (poeta y editor), Marcelo Rubio (escritor), Alejandra Marino (cineasta), Catalina Boccardo (poeta), Osvaldo Rasetto (poeta), Hernán Jaeggi (poeta/ gestor cultural), Marcelo Dughetti (poeta), Carolyn Riquelme (poeta), Griselda Gómez (poeta, periodista), Juan Carlos Moisés (poeta), Juan Carlos Alarcón (novelista), Gustavo Tisocco (Poeta), David Sorbille, Ricardo Plaul (poeta), Alejandra Bustamante (Licenciada en Comunicación, periodista), Jorge Andina Lizárraga (jubilado, Tucumán), Marx Bauzá (poeta, cantante de Trap, Tucumán), Elba Rosa Amado (docente, Tucumán), Mariana Gutierrez (Bioquímica, Tucumán), Silvia Anfuso (docente, Tucumán), Ernesto Heurtley (artista plástico.escritor) Liliana Nicolai ( docente) José Kameniecki ( psicólogo, escritor), Carlos Pino ( comerciante).