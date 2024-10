Ricardo Colombi vuelve: la Justicia lo restituyó como presidente de la UCR en Corrientes

Con la firma de dos jueces, la Cámara falló parcialmente a favor de la apelación presentada por Colombi, quien solicitaba la nulidad de lo resuelto por el órgano partidario que había fijado las internas para este mes, aunque había decidido no prorrogar los mandatos de las autoridades del Comité Central.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral determinó que Colombi recupere la presidencia del Comité Central, pero ratificó la fecha del 27 de octubre para las elecciones internas . Esto significa que, aunque se reconocieron algunos de los reclamos del dirigente, no se modificó el cronograma electoral fijado por la UCR.

El fallo fue firmado por dos de los tres jueces de la Cámara, Hernán Corcuera y Hernán Goncalves. El tercer integrante, Alberto Dalla Via, está de licencia. La sentencia enfatizó que los mandatos del Comité deben prorrogarse hasta la elección, asegurando la estabilidad institucional del partido.

Un fallo dividido que deja abierto el juego de Gustavo Valdés

Ni bien conoció el dictamen de la Justicia, Valdés anticipó que su sector va a apelar el fallo, en un movimiento que podría agudizar aún más la discusión entre los viejos socios radicales. “Estos son los últimos manotazos de ahogado de los que no quieren votar, pero nosotros vamos a votar y vamos a ganar la interna”, aseguró el gobernador.

Gustavo Valdés en la Convención de la UCR.png Gustavo Valdés durante la Convención que en abril decidió no prorrogarle el mandato a Ricardo Colombi.

En paralelo, Alfredo Vallejos, hombre de confianza del mandatario y apoderado de la UCR correntina, consideró que el fallo no está firme y que a su sector lo que “menos le preocupa es el manejo de la caja partidaria”.

"Nos interesa la institucionalidad partidaria y es algo que cuidamos siempre", dijo Vallejos en una entrevista con Radio Dos. "Hay sectores, que hoy son minoritarios dentro del partido, que no quieren votar el 27 de octubre y es una fecha que ellos fijaron”, acusó.

Las elecciones y las estrategias

Lo que resta saber es cuáles son los pasos que asumirá Colombi con el fallo a su favor. El valdesismo agita versiones en torno a la supuesta intención de patear la interna para el año entrante con la intención de llegar al debate preelectoral con el manejo del partido en sus manos. Precisamente lo mismo que busca el gobernador, que no puede aspirar a otra reelección, pero ya anticipó que será candidato a conducir el Comité Central.

El otro argumento que se esgrime en las oficinas cercanas al sillón de Ferré es que fue la propia conducción de Colombi la que había elegido el 27 de octubre como fecha de la interna, razón por la cual no habría argumentos para cambiarla. Sin embargo, las cosas están demasiado calientes entre las facciones boinablanca que se acusan mutuamente de querer "sacar del juego" a su rival interno.

Si bien no lo confirma públicamente, Colombi podría querer volver a la gobernación. Valdés no puede, pero quiere conducir el proceso de su sucesión. Lo que sigue agudizará la discusión en un radicalismo demasiado movilizado en el norte del país, que en medio de una serie de denuncias cruzadas, se esfuerza para no romperse y arriesgar un poder que hegemoniza desde comienzos de siglo.