Javier Milei pide sesionar para dejar atrás el Libragate: suspensión de las PASO y el pliego de Ariel Lijo

De prosperar la primera reunión, el asesor no podrá evitar que se trate un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora sobre el escándalo de la fallida criptomoneda promocionada por Milei, pero está dispuesto a asumir el costo para conseguir las otras victorias legislativas. Tanta es la urgencia del Gobierno por abrir el recinto que, como anticipó Letra P , retornará a su banca el radical Víctor Zimmermann , quien renunció a su cargo la administración chaqueña de Leandro Zdero . Con él, el oficialismo puede juntar 38 votos sin UP, uno más que el cuórum.

El interbloque conducido por José Mayans se reunirá este miércoles para definir una postura. Las autoridades no quieren habilitar una sesión hasta marzo. Hay un grupo interesado en nombrar a Lijo, pero el kirchnerismo pide antes una negociación directa con la Casa Rosada que no llega.

Si los pliegos no son aprobados, está decidido a nombrarlos por decreto, un trámite que la Constitución habilita sólo en caso de que no haya sesiones ordinarias, o sea, antes del 1 de marzo. Lijo ya pidió que no lo tengan en cuenta bajo ese escenario.

Javier Milei, al escarnio

Sostener la sesión del jueves puede convertir el recinto en un escarnio para Milei, con las chances de que se apruebe un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora sobre la difusión de la criptomoneda $LIBRA que realizó el viernes. Ya hay una iniciativa presentada por la UCR. También otra de la rionegrina Mónica Silva, que solicita conformar una bicameral y debería tratarse en marzo.

WhatsApp Image 2025-02-17 at 19.58.16.jpeg

El único recaudo que tomó el Gobierno fue el de suspender una reunión informativa de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que estaba prevista para este martes por la tarde, para presentar el proyecto que aumenta penas por reiterancia y el de juicio en ausencia. Ambos están dictaminados pero no serían parte de la sesión del jueves, porque no están los votos garantizados. Estaba citado el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha de Caputo.

Para el jueves, el debate se consumiría entre las PASO y el Libragate, siempre y cuando haya cuórum. En el oficialismo confían en que si la sesión empieza, la suspensión de las primarias será aprobada con votos de UP, que compensarán los rechazos de al menos cuatro radicales.

Siempre según la hoja de ruta pedida en Balcarce 50, la sesión preparatoria se realizaría jueves o viernes, pese a que estaba inicialmente estaba prevista para el lunes. Se trata del trámite anual que realizan los senadores para elegir autoridades. No está en riesgo la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional.

UP no garantiza avalar el resto de los cargos del Senado. En el peronismo hay molestia por los manejos administrativos y parlamentarios de Villarruel. Incluso con Zimmermann en su banca, la vicepresidenta necesitará para lograr una mayoría de la dupla de Santa Cruz (Natalia Gadano y José Carambia). No están en su mejor momento con el Gobierno.

¿Hay cuórum?

En LLA no ocultan su incomodidad por la posibilidad de citar a dos sesiones que no cuenten mayoría para iniciarse y por eso especulan con revisar el temario este miércoles. "Si no tenemos los dos tercios para Lijo no tiene sentido que sea parte del temario", dijo un oficialista al salir del despacho de Villarruel.

Pero el plan de la Casa Rosada contempla derrotas en el recinto para validar los nombramientos de jueces superemos por decreto. Lijo está convencido de tener los votos para asumir, pese a que el kirchnerismo no se lo garantiza. De hecho, el magistrado sigue negándose a asumir por firma presidencial si su pliego no se trata en la cámara alta.

Es que si bien el Senado no puede revisar nombramientos a sola firma en la Corte, el bloque UP ya advirtió que quienes se presten a ese trámite, luego no tendrán el acuerdo para ser validados.

Con 33 miembros, UP tiene la llave para los dos tercios y el miércoles definirá una postura para las sesiones. Entre las autoridades, por ahora, predomina la idea de patear el debate para marzo. Creen que el Libergate no le permitirá a los aliados eventuales que pueda tener el Gobierno en el bloque levantar la cabeza.