Unión por la Patria no dará cuórum: Javier Milei podría suspender las PASO, pero no tiene los votos para Lijo

La doble sesión en el Senado pedida por Javier Milei corre riesgo: como anticipó Letra P , Unión por la Patria definió no aportar para el cuórum. El oficialismo podría conseguir mayoría para tratar la suspensión de las PASO , pero no tiene los votos para abrir el recinto el viernes y aprobar el pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema.

“No vamos a dar cuórum ningún día. Si ellos convocan, que lo consigan”, fue la conclusión que dejó la reunión del bloque UP, en el tercer piso del Senado. En el debate, una mayoría de los miembros anticipó que estaba de acuerdo con suspender las PASO, pero aceptó la propuesta de las autoridades de dejar las bancas vacías y en tal caso volver a discutir el tema en un mes, una hoja de ruta que complicaría los planes de desdoblamiento de Axel Kicillof . En cuanto a Lijo, en UP predominó la idea de esperar una negociación con el Gobierno, que incluya una posible ampliación de la Corte.

“En la UCR no quieren jugar a fondo. No entienden el instinto de supervivencia”, se lamentó un integrante de UP, donde hay un sector de la bancada quiere suspender las primarias. Algunos tampoco están convencidos en asumir riesgos. Entre ellos están los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca). “La mayoría está a favor de la suspensión. Va a salir con 50 votos”, sostuvo la fuente a Letra P .

Ariel Lijo, sin Unión por la Patria

Sin acuerdo con UP, el Gobierno no tiene los votos para iniciar la sesión en la que busca tratar los pliegos de la Corte: el de Lijo y el de Manuel García-Mansilla, que no tuvo dictamen. "Nosotros tenemos los 25 votos para bloquear los dos tercios y no vamos a acompañar", anunció el jefe de UP José Mayans durante la reunión de labor parlamentaria.

Lo escucharon las autoridades de las otras bancadas, Victoria Villarruel y los oficialistas Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche. Todos supieron que no tendrían cuórum y decidieron retomar la discusión el jueves, antes de la sesión de las PASO.

“Toda la oposición se molestó porque nadie del Gobierno llamó y anunciaron que no se prestarían a la sesión. Es por eso que se decidió esperar un día y volver a reunirnos el jueves a la mañana”, explicó una fuente de LLA a Letra P.

Otra consecuencia del fracaso de la negociación es que tampoco fue posible anticipar para el viernes la sesión preparatoria, en la que deben elegirse autoridades. Fue un pedido de la Casa Rosada para tener a todos los senadores el viernes, pero no prosperó. “Se tomó un antecedente de 2020, cuando se anticipó, pero la oposición no quiso y se hará el lunes a la 16 horas”, informaron en el Senado.

En la UCR, la falta de un llamado desde Balcarce 50 aumentó el rechazo a Lijo, que por ahora era denostado sólo por Blanco y Losada. En una reunión de bloque la mayoría entendió que lo mejor era no pisar el recinto el viernes si el Gobierno los quería arrastrar. Quedó en minoría el jefe, Eduardo Vischi, que firmó el pliego del juez.

Por ahora, la orden que llegó desde la Casa Rosada es mantener en pie la citación de la sesión, que debería materializarse el jueves. Serviría para tener testimonio de que el Senado no quiso tratar los pliegos y nombrar a los candidatos por decreto. Como Lijo anunció que no aceptará asumir por esta vía, en la Casa Rosada evalúan otros nombres.

Unión por la Patria no le cierra la puerta de la Corte al actual juez federal, pero exigen una negociación cara a cara con el Gobierno. En la reunión de bloque no se habló de la figura de Lijo, que fue dictaminado con tres firmas de esa bancada y tiene al menos una decena de miembros de la bancada que lo apoyarán si hay sesión. "Queremos saber qué es lo que quiere hacer el Gobierno con la justicia. A Lijo no lo banca la vicepresidenta”, explicó a Letra P un legislador de UP.