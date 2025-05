Retenciones: Unión por la Patria y La Libertad Avanza se aliaron para impedir una baja de las alícuotas

La iniciativa contemplaba además una reducción gradual de los derechos aduaneros hasta su eliminación dentro de cinco años. El texto fue presentado en la comisión de Agricultura y Ganadería por su presidente, el radical Atilio Benedetti , pero finalmente no pudo prosperar porque faltaban firmas.

"Vamos a tomarnos un plazo perentorio para llegar a un acuerdo la semana próxima", anunció el entrerriano. Su propuesta había cosechado adhesiones del PRO, la UCR y el bloque de Córdoba, pero con los rechazos de LLA y UP, no hubo forma de avanzar. Es que estos dos bloques tienen la capacidad de juntar mayorías en comisiones y en el recinto y este miércoles ensayaron una alianza circunstancial para que las retenciones no se toquen por un tiempo.