Retenciones: para no romper con Javier Milei, la UCR demora una ley para bajar las alícuotas

Javier Milei sigue decidido a no renovar la baja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias el 30 de junio si el campo no liquida la cosecha e inunda de dólares el Banco Central. En Diputados, un sector de la oposición amenaza con imponer la baja por ley, pero no logra consensuar una agenda por las dudas del radicalismo.