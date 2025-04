Retenciones: la UCR, el PRO y Martín Llaryora presionan a Javier Milei para mantener la baja de enero por ley

Libertarios vs. Federales

El oficialismo tuvo la presencia, unos minutos, del productor rural Beltrán Benedit , quien no anticipó postura. Unión por la Patria se mantiene equidistante de la discusión y tiene los votos decisivos. El presidente de la Comisión es el radical Atilio Benedetti , quien al inicio de la reunión anticipó que el próximo encuentro, en lo posible, será para dictaminar.

Según informaron fuentes legislativas a Letra P, el consenso entre estas fuerza hasta ahora consiste en impedir que el Presidente no prorrogue la reducción de alícuotas que dispuso en enero y fijar esa baja por ley. El desafío que tienen es construir una mayoría y no es posible si Unión por la Patria no está de acuerdo.