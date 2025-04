El campo cree que las retenciones no subirán en julio y no compra el reclamo de los picantes de Toto Caputo

Embed La Bolsa de Comercio de Rosario destaca fuertemente la medida anunciada por el Gobierno Nacional sobre el levantamiento de restricciones cambiarías.

Estamos convencidos que es un paso fundamental en el camino del ordenamiento de las variables económicas de nuestro país.

El punto central está dado allí: Pazo -destacado positivamente en su discurso por Simioni-, insistió en que liquiden antes de una nueva suba de retenciones, prevista para julio tras la baja transitoria, tal lo dicho por Javier Milei semanas atrás. En ese marco, en los pasillos de la BCR cundió el descreimiento a que eso suceda. "¿Te imaginás subiendo las retenciones quince días antes de la (Exposición) Rural en Buenos Aires?", consideró un hombre con peso propio en las entidades del sector. "Sería peor el daño político que se harían que otra cosa", coincidieron desde una terminal local. Con viento a favor en lo económico, el ruralismo espera una extensión de la medida.

Miguel Simioni Juan Pazo Bolsa Comercio.jpg El Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, junto al titular del ARCA, Juan Pazo.

No obstante, en el ambiente se respiraba un halo de optimismo, sobre todo con aquellos sectores exportadores que ven con buenos ojos lo hecho hasta acá. “Hay que reconocer que lo que van diciendo, lo hacen. Hasta ahora tienen credibilidad”, concedieron. "No nos fijemos tanto qué pasa después del 30 de junio, si no lo que está pasando ahora. El campo está entregando. Lo que sigue hacia adelante es la baja de impuestos y lo primero es terminar con el flagelo de las retenciones", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, a Letra P.

En el segundo ítem, los reclamos ya son moneda corriente: las rutas que van a los puertos por los que salen el 85% de las exportaciones del país están dinamitadas. Con innumerable cantidad de reuniones de funcionarios provinciales, en la cita quien puso el tema sobre la mesa fue la Federación Agraria con un reclamo en ese sentido. Luego, ya en el acto protocolar, el gobernador Maximiliano Pullaro, que como reveló Letra P no descarta litigar en la Corte Suprema, hizo lo propio.

Las alarmas del sector empresario en Santa Fe

Otra de las medidas que pegó de lleno en parte del sector productivo es la apertura al ingreso de maquinaria agrícola usada. Entidades como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) pusieron el grito en el cielo y en Santa Fe las voces se replicaron contra la medida. Un jugador de peso en el sector que mostraba su escepticismo en la previa daba cuenta del sinsabor posreunión.

“Tuvimos una reunión similar el año pasado y no encontramos receptividad”, se quejó, a la par de recordar el paso del propio Milei por el aniversario de la Bolsa o. inclusive. el mensaje contra los industriales en la propia Unión Industrial Argentina (UIA) En esa tónica, analizan que ante la competencia foránea de maquinaria usada, lo que se impone para muchos es la reconversión. “Si te convertís de industrial a comerciante vas bárbaro”, ironiza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ADIMRAoficial/status/1912466132528685249&partner=&hide_thread=false ADIMRA expresa su profunda preocupación por la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados. Esta medida permite ingreso de maquinaria obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad.



La medida pone en riesgo la seguridad productiva y la salud de los… — ADIMRA (@ADIMRAoficial) April 16, 2025

Misma impresión tuvieron en sectores empresarios arraigados en la ciudad. "Venden que estamos en Disney y para nosotros no es tan así, pero vamos a darle un changüi", dicen al tiempo de graficar la distancia con la que plantean soluciones. "Si bien salir del cepo es importante, a veces pareciera que la realidad que interesa no es ni siquiera hasta la General Paz como se decía: termina en la 9 de Julio".

La pata impositiva

Otro de los puntos del que muchos de los invitados esperaban certezas tenía que ver con las reformas tributarias y laborales. “Necesitamos bajar costos y para eso se necesita una reforma profunda”, condensan. En las últimas horas, el propio Caputo dio un primer paso, sosteniendo que la misma se dará luego de las elecciones de octubre. “Ya las tenemos preparadas”, dijo el ministro. "Si las cosas van bien, van a suceder antes, no tengo dudas", agregó Pino. Este viernes, los anuncios no estuvieron. El campo espera.