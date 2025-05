Martín Llaryora se asocia con la Mesa de Enlace y se mete en la puja nacional por las retenciones

“El sector agropecuario no solo es estratégico por su capacidad productiva, sino también por su impacto en el empleo, las exportaciones y el entramado social de nuestro país. Trabajar juntos es clave para seguir generando valor, arraigo y oportunidades en cada rincón de la Argentina”, fue el epígrafe productivista del gobernador que busca empezar a tallar un “nosotros” que se aleja de aquellos “otros” que sólo miran la micro.

La primera escala de esta gira nacional puede explicarse como producto de las discusiones que empiezan afectar al "colectivo campo” y que se potencian con el tic-tac del reloj que parará con la suba de las retenciones en julio.

La posición de Martín Llaryora y la necesidad de Nicolás Pino

La temporalidad que le adjudicó Milei y Toto Caputo a la rebaja amenaza seriamente los juegos de poder en la conducción nacional de la Mesa de Enlace. Llaryora sabe que puede ofrecer la tradicional postura cordobesista frente a los derechos de exportación y la experiencia de trabajo colaborativa que se hace con el sector en la provincia.

El gremialismo rural da señales en medio de debates calientes por los impuestos que impactan en la rentabilidad y la distancia con el poder. El cordobesismo, pica en el debate nacional con aliados necesarios. Las partes se benefician en la coyuntura.

Milei Pino SRA campo.jpg Nicolás Pino, titular de la SRA, alineado con Javier Milei

Pino tiene una posición indulgente con Milei y ha dado varias señales de que no tensará la cuerda. Algunas voces alimentan las desconfianza por la buena sintonía que también tuvo con Sergio Massa y ese origen matarife que no es el de la llamada oligarquía rural tradicional. Un otro, que no es tan nuestro.

Quienes frecuentan la rosca ruralista sostienen que Sarnari le viene marcando la cancha interna a Pino con posiciones más críticas al gobierno libertario y a tono con planteos que se escuchan en el interior productivo. Como contó Letra P, no es la única voz que se alza a favor del productivismo.

La experiencia ruralista de Córdoba

La foto de las dos mesas de enlace, la nacional y la cordobesa, con el gobernador sirve para sintonizar la misma frecuencia de banda. Cabe recordar que las entidades locales del campo fueron las primeras en elaborar un duro comunicado contra el gobierno de Milei que, horas después, anunció esta rebaja temporal de los impuestos a las exportaciones que vuelve a discutirse en un clima marcado por lo electoral.

En paralelo, no rompen puentes con un gobierno nacional que todavía bancan, pese a los pataleos.

El cordobesismo aprovechó ese contexto para empezar a pechar fuera de los límites provinciales la agenda compartida que mantiene con la mesa del campo local. Sin dudas, las retenciones son el tema clave, pero también la promoción de los biocombustibles, un pedido reiterado del agropower cordobés.

La Mesa de Enlace, con Pino incluido, el más reacio a tensionar con Milei, dejó la ciudad con un pedido expreso de rebajas de los derechos de exportación de los productos agrícolas.

La apuesta en la Cámara de Diputados

Amplificar el descontento asoma como estrategia certera en una semana donde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados buscará acelerar definiciones, aunque la discusión no asoma sencilla porque el radicalismo especula con los tiempos como guiño a Milei.

Este miércoles, seguirá la discusión del paquete de proyectos que van desde eliminación total de las retenciones, la reducción gradual o el mantenimiento de las alícuotas.