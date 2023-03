Reivindic.Ar y Diferenci.Ar, el doble discurso de un moderado duro

En tren de combatir el supuesto desánimo que alimentan los medios, como se quejó a la salida la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti , la mitad del mensaje presidencial fue dedicado a rescatar trazos de una gestión atravesada por la pandemia, la guerra y la deuda, las tres plagas del albertismo. Para que no quedara en meras cifras gélidas, mientras hubo admisión de la inflación como un problema pero no de posibles soluciones, Fernández presentó a una decena de personas comunes. El primero fue Juan José Fernández , excombatiente de Malvinas; después, Guillermo Battolla , que trabaja en una compañía argentina de biotecnología; María Daniel Parra Fuentes , que accedió su casa propia; Gisela Segovia , que trabaja en una obra en Puerto Madero; Silvina Aguilar , que dirige la Colonia Montes de Oca; las rectoras universitarias Alicia Borhem y Antonia Lidia Blanco , Juliana Cassataro , que particiipó del desarrollo de la primera vacuna argentina contra el covid; Gabriel Rabinovich , investigador del Conicet que lucha contra el cáncer, y Belén Sepúlveda , que consiguió trabajo gracias a una cooperativa creada bajo un programa oficial financiado por el Aporte Solidario y Extraordinario.

Esa ley fue impulsada por Máximo Kirchner, pero el hijo de la vicepresidenta no escuchó in situ el guiño de Fernández. Fue el único diputado que, cuando comenzó el discurso, no estaba en su banca. Tampoco fue Axel Kicillof. Acusando que se trataba de un "día muy intenso", el gobernador bonaerense no pudo hacerse tiempo entre el acto de apertura del ciclo lectivo y los preparativos de su propio #1M.