En un revival del año pasado, cuando todavía su renuncia a la jefatura de bloque del Frente de Todos en Diputados estaba a flor de piel, por segundo año consecutivo Máximo Kirchner no escuchó in situ la apertura de sesiones ordinarias de Alberto Fernández . Esta vez ni hubo una confirmación oficial del faltazo a minutos de la cadena nacional: el hijo de Cristina Fernández de Kirchner dejó su banca vacía sin aviso previo.

https://twitter.com/Letra_P/status/1630948964781416448 #AperturaDeSesiones | Alberto Fernández ofrece ante el Congreso el último discurso de su primer mandato >>> https://t.co/DNwP5O2dur pic.twitter.com/vMhlkqidAz — LETRA P (@Letra_P) March 1, 2023

El cónclave salió a pedir, de boca del cristinismo, que el FdT criticara orgánicamente la "proscripción" denunciada por Cristina Kirchner para no ser candidata en 2023 y fue más allá: decidió la creación de una comisión que irá a pedirle a la vicepresidenta que revea su postura de no postularse. Todavía no hay actualización de esa propuesta.