Reforma sindical: la UCR retomó el debate, pero no consigue el respaldo de Javier Milei

El diputado de la UCR Martín Tetaz habilitó este martes el debate de proyectos que limitan las reelecciones en los sindicatos y prohíben realizar descuentos obligatorios en los salarios. La discusión naufragó el año pasado por rechazo de Unión por la Patria y Encuentro Federal. La Libertad Avanza se mantuvo al margen y no anticipó si brindará su apoyo.

“Por ahora no tenemos posición”, reveló ante Letra P una fuente del bloque oficialista, que tuvo una presencia ínfima en el debate de la Comisión de Legislación Laboral, presidida por Tetaz. Asistieron por LLA Pablo Ansaloni -quien proviene del gremio UATRE- y Alida Ferreyra . También estuvo Marcela Pagano y presentó proyecto propio. En la bancada libertaria aclararon que no estaba consensuado.

La expectativa de la UCR, según contaron fuentes del partido, es que el paro de la CGT del 10 de abril motive al Gobierno a acelerar respaldo a un proyecto que les quite una de las principales fuentes de financiamiento.

Desde la Casa Rosada por ahora no dieron instrucciones. Guillermo Francos se opone y hasta ahora convenció a Javier Milei de no avanzar. Considera que no es una batalla para dar y lo mejor es confrontar por una reforma laboral que, según el paradigma libertario, contribuyan a reactivar la economía.