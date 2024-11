Miguel Ángel Pichetto bloqueó el dictamen de la reforma sindical de la UCR y salvó a la CGT

La CGT volvió a ganar una batalla en el Congreso : una maniobra del diputado Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto , bloqueó el dictamen del proyecto para reformar la ley de asociaciones sindicales. La iniciativa recorta el poder de los gremios al impedir el cobro compulsivo en los recibos de sueldo y desregular las obras sociales. Ya no podrá tratarse este año.

El debate se realizó durante el segundo semestre en la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz , quien tenía el despacho listo desde hace un mes, cuando no pudo presentarlo por resistencia de La Libertad Avanza.

En el bloque explicaron que Torres estaba de viaje, pero no faltan sospechas: es la esposa del exjefe de la ANSES mileísta, Osvaldo Giordano , y en las últimas sesiones se movió como una oficialista más. El jefe de la UCR , Rodrigo De Loredo , vinculó la ausencia de la diputada al gobernador, Martín Llaryora .

Rápidos de reflejos, en Unión por la Patria vieron el escenario y no presentaron un despacho de minoría. El reglamento es claro: si la mitad más uno de los miembros no firman al menos un dictamen, ninguno es válido. Fue lo que ocurrió. “La mayoría de la gente quiere la democratización sindical. Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad”, reconoció Tetaz.