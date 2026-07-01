Mauricio Macri sigue con su tour Próximo Paso y sienta bases y condiciones para un acuerdo con Javier Milei

Aunque el ascenso de Diego Santilli en la estructura del gobierno de Javier Milei haya dejado un poco más cerca el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, Mauricio Macri seguirá adelante con su tour “Próximo paso” y mantendrá las visitas territoriales, con las que buscará fortalecer a su partido de cara a las negociaciones por 2027.

Tal como tenía previsto, una vez que finalice el Mundial, el expresidente retomará su agenda de recorridas por el país. Antes de fin de año, volverá a mostrarse en la provincia de Buenos Aires junto a intendentes, encabezará un acto en alguna provincia del noroeste, visitará la Patagonia y volverá a hablar de las candidaturas del PRO.

"Nosotros no somos un paso atrás. Somos el próximo paso y necesitamos que todos ustedes estén activos con planes para su ciudad, para su provincia, para la Argentina" @mauriciomacri . @proargentina pic.twitter.com/r3CoAcRn5F

“Todo sigue igual. Esto no cambia en nada la agenda de trabajo del PRO nacional”, dicen a Letra P en el entorno de Macri sobre las consecuencias del desplazamiento de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli en el vínculo entre el PRO y el mileísmo. Sin embargo, la llegada del Colorado a la Jefatura de Gabinete dejó más firme la posibilidad de que este se convierta en el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un acuerdo entre la Casa Rosada y el macrismo.

La jugada de la candidatura provincial del flamante jefe de Gabinete tiene como principal promotor a Cristian Ritondo , presidente del bloque del PRO en Diputados, quien se convirtió en una pieza clave en la coordinación con LLA. Ritondo se mostró el viernes junto a Macri en el acto que el expresidente encabezó en Mar del Plata, en el que terminó de sepultar las chances de salvación de Adorni en el Congreso cuando anunció que su tropa legislativa del Congreso votaría a favor de su interpelación. Ya sabía, para entonces, que el Presidente había decidido removerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/2071376244466209061&partner=&hide_thread=false Sin dudas una excelente noticia para los argentinos.

Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre,… pic.twitter.com/ofXMggvgfp — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 28, 2026

Ritondo pertenece al ala del macrismo que promueve desde el comienzo un acuerdo territorial con LLA. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se anota en la misma línea. En 2025 compitió en su provincia con la boleta violeta y le cedió a LLA la lista de senadores y el primer lugar en Diputados. El martes celebró la asunción de Santilli y ya comprometió su apoyo a la eliminación de las PASO.

En una posición intermedia, “más pragmática”, están los dirigentes que entienden que LLA y el PRO terminarán juntos en las elecciones del año que viene, pero pretenden una negociación más beneficiosa que la de 2025. Creen que se entregó demasiado en las legislativas y ahora quieren hacer valer la fuerza territorial.

“Si tuviéramos un cierre con LLA, al PRO le tendría que ir mucho mejor que en 2025”, dicen en ese sector. Con todo, destacan que la convivencia de los dos espacios en los distritos, que en algunos casos había arrancada con tensiones, mejoró sustancialmente en los últimos meses. Es posible que la buena predisposición de la tropa libertaria haya aumentado al compás del deterioro del Gobierno en las encuestas. El PRO abrió las puertas y LLA tuvo que moderar su impronta vencedora.

En “el grupo de pragmáticos” se anotan el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, quienen largaron a caminar a Pablo Petrecca como plan B para la gobernación bonaerense. Buscan mostrar nuevas caras del partido, con la mirada puesta en el largo plazo. En el ala dura, no acuerdista, está, por ejemplo, María Eugenia Vidal. La titular de la Fundación Pensar es muy crítica del mileísmo.

Los oficios de Diego Santilli

Macri busca fortalecer a su partido para una eventual negociación. Se mantiene activo porque cree que sus apariciones le envían señales de alarma al Gobierno. Tiene como prueba que Milei lo castiga en público cada vez que puede. “No lo suelta. Evidentemente, Mauricio molesta”, afirman en el PRO, donde piensan que el expresidente sigue a la cabeza de las preferencias del Círculo Rojo.

Esta semana, Milei dijo en una entrevista en Neura que el gobierno de Macri “estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos”. Fue después de que quedara expuesto que el gobierno de LLA tiene al menos 13 figuras del PRO en lugares clave de decisión. La frutilla del postre fue la designación de Santilli. La relación entre el jefe de Gabinete y Macri es de total desconfianza y Santilli tiene puesto el buzo violeta desde hace tiempo, pero el macrismo salió a celebrar su nombramiento para marcar la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/2071688188196753553&partner=&hide_thread=false | #URGENTE Javier Milei duro contra Macri: "El Gobierno de Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. El reperfilamiento de Mauricio Macri fue una palabra educada para decir default. Yo les dije, si ustedes hacen un blanqueo van a tener un problema porque… pic.twitter.com/HTrc4XKbot — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 29, 2026

Por si fuera poco, Santilli llegó el sábado a la Quinta de Olivos para reunirse con Milei hablando por teléfono con el expresidente. Macri agradeció. En su entorno destacan que, a pesar de las diferencias, “el Colo” tuvo el gesto que no tuvieron otros. En el PRO dicen que Santilli sabe que tiene que trabajar para ablandar las diferencias entre los dos espacios y generar una buena negociación si quiere “garantizar la reelección de Milei”, tal como proclama.