Reducción de jornada laboral: el Gobierno busca votos socialistas y cordobeses

Para necesitar sólo una parte de este grupo, el oficialismo puede gestionar los cuatro votos de la izquierda. Esa bancada tiene un proyecto más ambicioso: jornadas de 30 horas semanales y seis diarias. Aun así, podría ayudar para que al menos haya una mejora de la situación, como ya hizo cuando aportó sus manos para prorrogar la moratoria previsional.

El socialismo también tiene un proyecto más generoso que el del Gobierno: propone 36 horas por semana y en ningún caso más de ocho diarias. Las espadas del Frente de Todos encargadas de negociar creen que no es difícil llegar a un acuerdo y en los próximos días empezarán las conversaciones.

Córdoba querida

Precisaran algún voto más y las miradas están puestas en Córdoba, porque Schiaretti es candidato a presidente y necesita congraciarse con la clase trabajadora. Además, busca sumar al socialismo santafesino a su frente electoral y no sería buen indicio estar en veredas opuestas en un tema tan sensible.

En diálogo con Letra P, Gutiérrez no descartó acompañar, pero no lo consideró fácil en el corto plazo. "Vamos a estudiar el proyecto de Estévez y veremos. Tenemos claro que nadie puede estar en contra de generar más puestos de trabajo, pero hay que hacer una análisis de la ley y del contexto. Si no, es como atacar las infecciones y no las consecuencias", sostuvo.

Quedan otros diputados con monobloque que el oficialismo podría buscar para llegar a 129, como el flamante gobernador electo Rolando Figueroa, que en los papeles sigue siendo diputado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque se consagró con partido propios.

También tiene un bancada unipersonal Claudio Vidal, dirigente del sindicato de petroleros de Santa Cruz. Si bien es rival de la gobernadora Alicia Kirchner, tal vez un tema de la CGT lo obligue a asociarse al Frente de Todos.