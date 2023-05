El Gobierno impulsa una reducción de la jornada laboral

No hay consenso en el Poder Ejecutivo para avanzar con propuestas más radicalizadas, como la del senador del Frente de Todos Mariano Recalde , que lleva el tope semanal a 36 horas con el objetivo de fomentar la semana laboral de cuatro días. La diputada del Frente de Todos Claudia Ormaechea, del gremio bancario, propone también 36 horas con un tope de seis diarias, mientras que su compañero Eduardo Valdés pide un máximo de 30, al igual que el Frente de Izquierda.

El diputado y secretario del gremio bancario José Palazzo presentó un proyecto para que las ocho horas diarias de trabajo no puedan repetirse más de cuatro veces por semana. El Presidente considera que la iniciativa que menos puede enfrentarlo a las cámaras empresarias es la de Yasky porque imita la reciente legislación de Chile, que bajó a 40 horas semanales la jornada lanboral, al igual que en la mayor parte de Europa.

"Es el más moderado de todos y el único que puede avanzar", reconocieron a Letra P fuentes del bloque oficialista que iniciaron las gestiones en el Ministerio de Trabajo. El debate que resta es si hay tope máximo de la jornada diaria o no, porque en caso de no haberlo, la vida de quien trabaja sólo cinco días a la semana no cambiaría demasiado con esta reforma.