Rafael Bielsa: "El PJ no me ha hecho formalmente ninguna invitación"

Rafael Bielsa es uno de los nombres que suena en el peronismo para encabezar una lista para las elecciones de convencionales constituyentes.

La reforma constitucional sigue siendo la fuerza centrífuga de la política de Santa Fe. Y en el contexto de un peronismo estallado, la novedad es la aparición en las mesas de arena de un nombre que genera alguna expectativa: Rafael Bielsa. El excanciller le negó a Letra P la posibilidad, de momento, de ser candidato del PJ para la Convención.

Reforma de la constitución: Bielsa y la chance de ser candidato “El Partido Justicialista no me ha hecho formalmente ninguna invitación. En consecuencia, no puedo ser candidato en una elección respecto de la que no puedo mostrar ni espacio, ni interés por mi. Finalmente al no existir dicha hipótesis, ni tomé, ni dejé de tomar elección alguna”, le confesó a este medio Rafael Bielsa. Su nombre circuló como uno de los posibles candidatos para encabezar una lista provincial del PJ para la Convención constituyente.

A contramano de los tiempos que corren, el rosarino se toma los minutos necesarios para elegir cuidadosamente palabra por palabra para dar una respuesta. Le escapa a las llamadas y sostiene a rajatabla la formalidad a lo largo del intercambio. El exdiputado evitó referirse al momento que pasa el PJ, ni quiso opinar sobre las gestiones del exgobernador Omar Perotti y del actual mandatario Maximiliano Pullaro.

PJSantaFe.jpg Uno de los últimos encuentros del peronismo de Santa Fe. Ante la consulta de Letra P sobre si fue contactado por alguna de las tribus del peronismo, Bielsa respondió: “el ‘sector de los senadores’ es una entidad que no tengo el gusto de conocer”. “Tampoco conozco al 'sector' de Agustín Rossi. Si existe, dicho sector desconocido no me contactó”, agregó.

En una de sus respuestas a este medio, Bielsa dejó entrever qué es lo que podría alejarlo de una candidatura. "Un periodista escribió que hacía poco que me había recuperado de un severo problema de salud. Me rompí la cabeza el 1° de abril. En español se dice 'accidente'. Añadió que estuve retirado de la política desde hace tiempo. Se ve que no lee, porque escribir también es estar presente en la política. De esas cosas -que son dañinas- es de las que quiero tomar distancia. Bastante daño me hicieron cuando creí que podía gobernar Santa Fe como para que puedan volver a lastimarme porque alguien supone que podría ser convencional”, detalló.

El nombre de Rafael Bielsa en la mesa del PJ Si bien en la pública nadie se hace cargo de haber puesto el nombre de Rafael Bielsa sobre la mesa, generó repercusión y entusiasmo en varios sectores. Los grupos encabezados por Armando “Pipi” Traferri y Agustín Rossi empujan esa figura y hay quienes se ilusionan con que pueda dar el sí. Mientras aguardan alguna confirmación, diversas fuentes aseguran que “hubo algún contacto, pero no más que eso”. bielsa candidato.jpg Rafael Bielsa fue candidato a gobernador por el peronismo en el 2007. En 2007 fue candidato a gobernador de Santa Fe. En la interna le ganó cómodamente a Rossi, pero terminó perdiendo en las generales contra Hermes Binner quien lo superó por casi 11 puntos. Fue el fin de un ciclo justicialista en la provincia y el inicio de los 12 años del Frente Progresista.

Compartir en:









Notas Relacionadas