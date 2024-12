Las cuatro listas del peronismo de Santa Fe

Muchas preguntas en el peronismo de Santa Fe

¿A quién seduce el PJ hoy en la provincia? Es una pregunta que se impone en más de una tribu. A Perotti, por ejemplo, no le quita el sueño que eventualmente lo expulsen del partido por haber acompañado a Maximiliano Pullaro en su empresa reformista. Suele decirles a sus laderos que el partido es una mera herramienta electoral, no más que eso hoy. El exgobernador le volvió a decir a sus pares que no va, pero al mismo tiempo activó sus redes después de tenerlas cuatro meses en desuso. Raro.