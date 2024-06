Javier Milei volvió a rechazar el aumento de jubilaciones: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Letra_P/status/1798383554315137318&partner=&hide_thread=false #AHORA LATAM ECONOMIC FORUM 2024



Milei: "Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche"

El economista insistió: “Andar eligiendo ganadores no está en mi concepción, no se les ocurra pedírmelo porque no lo van a tener, soy liberal libertario”. El mandatario remarcó que se tiene que ocupar "activamente de hacer las cosas bien" para no "cagarse de hambre" cuando finalice su mandato.